​YPF apuesta por los gemelos digitales en Vaca Muerta: cómo funciona la tecnología que aplica en sus proyectos 

Mientras construye oleoductos, plantas y terminales para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta , YPF también desarrolla una infraestructura que no se ve. Se trata de los gemelos digitales , una tecnología que permite crear una réplica virtual de cada instalación para seguir su desempeño durante toda su vida útil y mejorar la toma de decisiones.

La iniciativa forma parte de la estrategia de transformación digital de la compañía y apunta a que los nuevos proyectos se entreguen también con un modelo digital que concentre toda la información generada desde la etapa de ingeniería hasta la operación.

El vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, aseguró que ese cambio ya comenzó a implementarse dentro de la empresa. Según explicó, el objetivo es que cada activo incorpore desde el inicio datos de ingeniería, mantenimiento, operación y negocio en un mismo entorno digital, con el fin de mejorar la trazabilidad de la información y optimizar las decisiones durante todo el ciclo de vida de las instalaciones.

“Hoy no solo entregamos activos físicos, también entregamos activos digitales integrados al ecosistema de la compañía”, expresó el ejecutivo en una publicación difundida en LinkedIn.

La estrategia representa un paso más en un proceso que la petrolera inició el año pasado con el desarrollo del primer Gemelo Digital Integral para Vaca Muerta Oil Norte (VMON). En ese momento también anunció que comenzaba a trabajar sobre el modelo digital de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el sistema de transporte y exportación de petróleo que unirá Neuquén con la terminal de Punta Colorada, en Río Negro.

Cómo funciona un gemelo digital

Aunque el concepto comenzó a ganar espacio en los últimos años, los gemelos digitales ya forman parte de la transformación tecnológica de industrias como la energía, la minería y la manufactura.

En términos simples, un gemelo digital es una representación virtual de un activo físico que permanece sincronizada con él mediante información que llega en tiempo real desde sensores distribuidos en equipos e instalaciones.

A diferencia de una simulación tradicional, que suele recrear un escenario puntual, el gemelo digital evoluciona junto con el activo real. Cada dato operativo que recibe, como presión, temperatura, caudal, vibraciones o estado de los equipos, actualiza el modelo digital y permite observar cómo se comporta la instalación en cada momento.

Sobre esa réplica es posible ejecutar simulaciones, analizar escenarios, detectar desvíos antes de que se conviertan en fallas y planificar tareas de mantenimiento con mayor precisión. El resultado es una operación más eficiente, con menos riesgos y mayor disponibilidad de los equipos.

Además, la herramienta reúne información que normalmente permanece distribuida entre distintas áreas de una empresa, como ingeniería, mantenimiento, operación y planificación. Esa integración permite que todos trabajen sobre una misma base de datos actualizada.

La tecnología que conecta la ingeniería con la operación en YPF

En YPF destacan que uno de los principales cambios consiste en que el modelo digital acompaña al proyecto desde antes de su construcción y continúa actualizándose una vez que entra en funcionamiento.

Pablo Baravalle, especialista en Nuevas Tecnologías de Ingeniería en la empresa, explicó el alcance de esa transformación. “Todo activo comienza con un proyecto, sin embargo, no termina con la puesta en marcha. Su valor se desbloquea en todo su potencial a partir de allí. Lo que hace diferente y disruptivo al gemelo digital es que nos permite acompañar todas las etapas de la construcción. Ahora, cuando se entrega el activo, no es solamente algo físico, sino que se entrega un activo digital con toda su historia integrada. La información fluye en forma orquestada”.

La plataforma también busca resolver uno de los desafíos habituales en los grandes proyectos industriales: la fragmentación de la información entre distintas áreas y sistemas.

Al respecto, Sandra Bencivenga, líder de Productos Digitales de YPF, explicó: “El proyecto se basó en dos pilares tecnológicos fundamentales, la integración de IT/OT, uniendo esos dos mundos, donde la convergencia permite alinear datos de ingeniería, negocios, operación y mantenimiento.”

Esa convergencia permite que toda la información del activo permanezca disponible y actualizada en un único entorno, evitando duplicaciones y facilitando el acceso a los datos necesarios para cada etapa de la operación.

Tecnología en YPF: capacitación, monitoreo y mantenimiento

La aplicación del gemelo digital no se limita a la ingeniería. También modifica la forma en que se operan las instalaciones y se capacita al personal.

Desde la Sala RTIC de Midstream Oil, María Victoria Córdoba explicó que disponer de una réplica digital permite ensayar maniobras antes de ejecutarlas sobre la planta real y comprender el comportamiento del sistema con mayor nivel de detalle. “Desde la sala RTIC, la perspectiva cambia. Tener replicada una planta permite realizar muchas maniobras que permite formar, permite desafiar lo ya establecido. Gestionamos el conjunto de las variables que hacen al sistema en tiempo real y con contexto.”

En el trabajo diario de los operadores, la herramienta también facilita las intervenciones sobre los equipos. Luis Franco Castillo, de Operaciones VMON Midstream Oil, sostuvo: “En el campo, el Gemelo Digital nos da a nosotros, los operadores, claridad total sobre los equipos que estamos interveniendo. Tener esa información en el momento justo nos ayuda a reducir los errores, proteger el equipo y trabajar de una manera más eficiente.”

La apuesta tecnológica detrás del crecimiento de Vaca Muerta

El desarrollo de gemelos digitales se suma a otras herramientas de digitalización que la industria energética viene incorporando para mejorar la productividad y reducir costos operativos.

En el caso de YPF, la estrategia acompaña el crecimiento de los proyectos vinculados a Vaca Muerta, donde la velocidad de construcción y la complejidad de las nuevas instalaciones obligan a gestionar grandes volúmenes de información técnica y operativa.

La compañía sostiene que trabajar con una réplica digital de cada activo permite detectar desvíos de manera temprana, acelerar la toma de decisiones y disponer de un historial completo de cada instalación desde el diseño hasta el mantenimiento.