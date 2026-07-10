​La UNRN y el CONICET patentaron un innovador sistema de iluminación pública que se activa desde el celular 

Es la primera patente obtenida por la Universidad Nacional de Río Negro. La tecnología, desarrollada en Bariloche, permite encender las luminarias solo cuando una persona las solicita desde su teléfono, reduciendo el consumo de energía y la contaminación lumínica.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el CONICET obtuvieron el registro de una innovadora patente para un sistema de iluminación pública a demanda, una tecnología desarrollada en Bariloche que permite encender las luminarias únicamente cuando una persona las activa desde su teléfono celular.

Se trata de la primera patente en la historia de la UNRN y, según el análisis realizado durante el proceso de patentamiento ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), no existen antecedentes registrados de una tecnología con estas características en el mundo.

El sistema propone una alternativa para mejorar la seguridad en espacios públicos sin mantener el alumbrado encendido durante toda la noche. A través de una aplicación móvil, el usuario activa las luminarias cercanas, que generan una “estela” de luz durante su recorrido y luego se apagan automáticamente.

A diferencia de los sistemas tradicionales o de aquellos que funcionan mediante sensores de movimiento, esta tecnología evita encendidos innecesarios provocados por animales o movimientos circunstanciales, lo que permite reducir significativamente el consumo energético y disminuir la contaminación lumínica, un problema cada vez más estudiado por su impacto sobre la biodiversidad, la salud humana y la observación del cielo nocturno.

Un proyecto nacido desde la comunidad

La iniciativa surgió a partir de una necesidad planteada por vecinos del barrio Los Coihues, en Bariloche, donde convivían dos posturas: quienes reclamaban mayor iluminación por razones de seguridad y quienes buscaban preservar la oscuridad para proteger el ambiente y el cielo nocturno.

Esa discusión derivó en el denominado Plan Director de Iluminación Respetuosa, impulsado por la junta vecinal y retomado años después por estudiantes y docentes de la UNRN dentro de una materia interdisciplinaria coordinada por el investigador Santiago Conti.

Los primeros prototipos utilizaban conexión Wi-Fi, pero luego fueron perfeccionados con tecnología Bluetooth y balizas inteligentes. En 2023 se instaló un sistema piloto compuesto por tres luminarias para evaluar su funcionamiento en condiciones reales, experiencia que fue validada mediante encuestas a los vecinos.

Tecnología con potencial de expansión

El desarrollo fue realizado con la participación de estudiantes de Ingeniería Ambiental, Electrónica, Telecomunicaciones, Computación y Economía, quienes continuaron trabajando en el proyecto incluso después de finalizar la cursada.

Los investigadores destacaron que la tecnología tiene potencial para ser implementada por municipios, cooperativas eléctricas y empresas del sector interesadas en incorporar soluciones que combinen eficiencia energética, seguridad y cuidado ambiental.

Con la patente ya concedida, la UNRN y el CONICET poseen los derechos sobre la tecnología y podrán avanzar en acuerdos para su fabricación e implementación en distintas ciudades del país.