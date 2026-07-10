​Weretilneck anunció que Río Negro finalizará la rotonda de las rutas 22 y 250 en Choele Choel 

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia asumirá la finalización de la rotonda ubicada en la intersección de las rutas nacionales 22 y 250, una obra clave para mejorar la seguridad vial y la conectividad en el Valle Medio.

Viedma.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la Provincia se hará cargo de la finalización de la rotonda ubicada en el cruce de las rutas nacionales 22 y 250, en Choele Choel, una obra considerada estratégica para mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación en uno de los principales corredores del Valle Medio.

El mandatario explicó que la decisión forma parte de las gestiones iniciadas con el Gobierno nacional para la transferencia de rutas nacionales a la órbita provincial, ante la paralización de distintas obras de infraestructura.

“Río Negro no se quedó solo en el reclamo por el abandono de obras, sino que propuso ser parte de la solución y asumir un rol activo para resolver problemas concretos”, sostuvo Weretilneck.

El gobernador destacó además el papel que tendrá el Valle Medio en el desarrollo de la provincia, tanto por su crecimiento agropecuario como por su ubicación estratégica para el paso de los ductos que transportarán petróleo y gas hacia el Golfo San Matías.

“Queremos inversiones, porque las inversiones son trabajo, el trabajo es dignidad y el empleo es futuro. Para eso hacen falta municipios y provincias previsibles, serias y ordenadas”, afirmó.

Más obras para Choele Choel

Durante su visita, Weretilneck también anunció que la Provincia financiará la construcción de cordón cuneta desde el nuevo pavimento de la calle Don Bosco hasta su conexión con la Ruta Nacional 22, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana.

En materia sanitaria, confirmó la creación de la Red Integrada de Servicios de Salud del Valle Medio, un nuevo esquema que tendrá a Choele Choel como cabecera regional y buscará optimizar la atención médica mediante una mejor coordinación entre los hospitales de la zona.

Según explicó el mandatario, el nuevo sistema permitirá reducir derivaciones, compartir recursos e incorporar tecnología para brindar una atención más eficiente.

“Vamos camino a un sistema de salud mucho más ambicioso, más jerarquizado y menos dependiente de otras zonas sanitarias”, aseguró.

Asimismo, ratificó la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Las Bardas, obra que demandará una inversión de 310 millones de pesos y cuya licitación está prevista antes de fin de año.

Por su parte, el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, valoró los anuncios y destacó que el nuevo centro de salud responde a una necesidad histórica de uno de los barrios con mayor crecimiento de la ciudad.

Con estas inversiones, el Gobierno de Río Negro busca fortalecer la infraestructura vial, mejorar el acceso a la salud y acompañar el desarrollo productivo del Valle Medio, una región que considera clave para el futuro económico de la provincia.