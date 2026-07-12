​Cipolletti festejó la clasificación de Argentina y amaneció limpia tras una multitudinaria celebración 

Tras la clasificación de Argentina al Mundial, Cipolletti realizó un operativo de prevención y limpieza que permitió recuperar rápido los espacios públicos.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial volvió a transformar el centro de Cipolletti en un punto de encuentro para miles de vecinos que salieron a celebrar. La Municipalidad desplegó un operativo especial de prevención, control y limpieza durante la madrugada y la mañana del domingo para acompañar la jornada y dejar nuevamente en condiciones los espacios públicos.

La celebración se concentró principalmente en la Plaza San Martín y sus alrededores, donde familias, jóvenes y grupos de amigos se reunieron para festejar el triunfo del equipo nacional. Con el paso de las horas, las distintas áreas municipales comenzaron un trabajo coordinado para ordenar la zona y garantizar que la ciudad recuperara su dinámica habitual.

El operativo que acompañó la celebración

El dispositivo comenzó antes del inicio de los festejos y se mantuvo activo durante toda la madrugada. Equipos de Protección Civil, Fiscalización, Tránsito y Servicios Públicos participaron de las tareas de prevención, control de circulación y acompañamiento a los vecinos que se acercaron al centro de la ciudad.

Una vez finalizada la desconcentración, se inició el operativo de limpieza en los sectores con mayor concentración de personas. Las tareas incluyeron barrido, recolección de residuos y acondicionamiento de calles y espacios comunes para que la zona quedara nuevamente habilitada para el uso cotidiano.

Desde el Municipio destacaron la coordinación entre las diferentes áreas y el trabajo realizado para que una celebración masiva pudiera desarrollarse sin inconvenientes mayores.

Un gesto vecinal que acompañó la jornada

Más allá del despliegue municipal, uno de los aspectos destacados de la celebración fue la actitud de algunos vecinos que decidieron colaborar de manera voluntaria con el cuidado del espacio público.

Durante la desconcentración, grupos de jóvenes recorrieron los alrededores de la Plaza San Martín juntando latas y otros residuos que habían quedado en la zona. Con bolsas en mano, ayudaron a ordenar el lugar y acompañaron la tarea del personal encargado de la limpieza.

El gesto fue valorado como una muestra de compromiso ciudadano en una jornada donde miles de personas compartieron un mismo espacio para celebrar.

El pedido para los próximos partidos

Ante la posibilidad de nuevos festejos por los próximos partidos del Mundial, la Municipalidad recordó la importancia de mantener una actitud responsable durante las celebraciones. El llamado apunta a cuidar los espacios públicos, respetar el mobiliario urbano y acompañar las indicaciones de los equipos preventivos.

El objetivo es que la ciudad pueda seguir viviendo estos encuentros colectivos con alegría, pero también con respeto por los lugares que forman parte de la vida cotidiana de todos los vecinos.

La recuperación rápida del centro de Cipolletti después de la celebración dejó como resultado una combinación entre el trabajo de las áreas municipales y la participación de vecinos que entendieron que festejar también implica cuidar el lugar compartido.