​Rechazan la demanda de un motociclista que terminó debajo de un auto en la Ruta 65 

La Justicia rechazó la demanda de un motociclista que sufrió un accidente en la Ruta 65 entre Cipolletti y Fernández Oro al considerar que no logró probar la responsabilidad del automovilista.

La Justicia de Río Negro rechazó la demanda civil presentada por un motociclista que reclamaba una indemnización tras sufrir un accidente en la Ruta Provincial 65, entre Cipolletti y Fernández Oro, al concluir que no logró demostrar la responsabilidad del conductor del automóvil involucrado en el siniestro.

El hombre sostenía que circulaba correctamente en una motocicleta Appia Citiplus 110 cuando perdió el control, se deslizó sobre la calzada y terminó debajo de un Renault Clio que avanzaba en sentido contrario. A raíz del hecho, aseguró haber sufrido lesiones de consideración y promovió una demanda por daños y perjuicios.

La reconstrucción del accidente fue clave

En su presentación judicial, el motociclista afirmó que el conductor del automóvil era responsable de las lesiones sufridas y reclamó una reparación económica por las secuelas físicas y psicológicas derivadas del accidente.

Sin embargo, el automovilista rechazó esa versión y sostuvo que la motocicleta perdió la estabilidad antes del contacto con el vehículo. Según explicó, al advertir la situación intentó desviar el auto hacia la banquina para evitar la colisión, aunque no logró impedir el impacto. La compañía aseguradora respaldó esa postura y solicitó el rechazo del reclamo.

Al analizar el expediente, el juzgado recordó que, aun cuando interviene un vehículo considerado una cosa riesgosa, quien reclama una indemnización debe acreditar cómo ocurrió el hecho y demostrar el vínculo entre la conducta atribuida al demandado y los daños sufridos.

La falta de pruebas fue determinante

Uno de los aspectos que más pesó en la decisión fue la ausencia de una descripción precisa de la mecánica del accidente en la demanda. La sentencia señaló que el motociclista no detalló qué maniobra concreta habría realizado el conductor del automóvil que justificara atribuirle responsabilidad.

Además, la pericia accidentológica no pudo establecer con certeza el punto exacto del impacto, determinar cuál de los vehículos embistió al otro ni reconstruir de manera concluyente la secuencia del siniestro.

A ello se sumó que los testigos incorporados al expediente no presenciaron el accidente y, por lo tanto, no pudieron aportar elementos relevantes para esclarecer lo sucedido.

El fallo también tuvo en cuenta las actuaciones de la causa penal, donde la hipótesis considerada más consistente fue que el motociclista perdió el control de la moto e invadió el carril contrario antes del impacto.

Con ese conjunto de pruebas, la Justicia resolvió rechazar la demanda y liberar a la compañía aseguradora de cualquier obligación de cobertura. No obstante, la resolución corresponde a la primera instancia y aún puede ser apelada por el demandante.