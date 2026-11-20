Una persona insultó y amenazó a trabajadores de una escuela de Cipolletti y regresó al día siguiente para increparlos. La Justicia le impuso una amonestación.

Una persona recibió una amonestación de la Justicia de Paz de Cipolletti después de protagonizar dos episodios de agresiones contra trabajadores de un establecimiento educativo. Primero insultó y amenazó a un preceptor, agravió al vicedirector y se negó a retirarse. Al día siguiente regresó y volvió a increpar al personal, en un nuevo episodio que derivó en una intervención judicial.

El primer incidente motivó un llamado al 911 desde la escuela y quedó registrado en un expediente elaborado por efectivos de la Comisaría N° 32. Sin embargo, la situación no terminó allí: al día siguiente, la misma persona volvió al establecimiento y mantuvo una nueva confrontación con los trabajadores.

Regresó al establecimiento y volvió a enfrentarse con el personal

Durante el segundo episodio, la persona increpó nuevamente al preceptor y llegó a apoyarle los dedos en el pecho, en un gesto de intimidación. Los hechos fueron incorporados al expediente que posteriormente recibió la jueza de Paz de Cipolletti.

La magistrada encuadró las conductas dentro del Código Contravencional de Río Negro, que contempla sanciones para quienes atemorizan a otras personas mediante comportamientos concretamente peligrosos para su vida, integridad o salud.

En este caso también se consideró un agravante previsto en la normativa: cuando las víctimas son trabajadores de la educación, docentes o no docentes, y las conductas están relacionadas con el ejercicio de sus funciones, la sanción se duplica.

Qué resolvió la Justicia

Cuando fue citada por la Justicia, la persona solicitó la suspensión del proceso a prueba y asumió el compromiso de no volver a protagonizar situaciones de este tipo.

La jueza aclaró que pedir este beneficio no significa reconocer responsabilidad por los hechos. También planteó la importancia de reflexionar sobre las consecuencias de estas conductas, tanto para quien las protagoniza como para su familia, su entorno y la sociedad.

Finalmente, dispuso la suspensión del proceso a prueba, aplicó una amonestación y estableció una pauta de conducta: durante los próximos seis meses no deberá cometer nuevas contravenciones.

La resolución contempla una advertencia concreta: si incumple esa condición, el proceso judicial continuará. De esta manera, la medida busca evitar que se repitan los episodios de intimidación contra el personal del establecimiento educativo.