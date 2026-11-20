El transportista fue visto pidiendo auxilio en el agua a la altura del Parque Industrial. Bomberos, Policía y Defensa Civil desplegaron un amplio operativo con kayaks y drones. Este jueves se reanudaron los rastrillajes.

Continúa la búsqueda de un camionero oriundo de Entre Ríos que cayó a las aguas del canal principal de riego en Cinco Saltos. El hombre fue visto por un vecino cuando pedía auxilio mientras era arrastrado por la corriente, en un sector ubicado a la altura del Parque Industrial.

La emergencia se registró durante la tarde del miércoles, cuando un vecino que caminaba por la vera del canal observó a una persona sumergida que levantaba los brazos para pedir ayuda y dio aviso a los servicios de emergencia.

Dos integrantes de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos acudieron al lugar y lograron divisar al hombre debajo del agua. Una bombera ingresó al cauce con elementos de protección para intentar rescatarlo, pero la fuerza de la corriente lo arrastró y finalmente lo perdieron de vista.

A partir de ese momento se organizó un amplio operativo de búsqueda en la zona noreste del canal principal, desde el sector de juegos infantiles hacia el Parque Industrial y el área de la usina. Los rastrillajes incluyeron recorridas por las márgenes, utilización de kayaks y un dron.

Las pistas que permitieron identificar al camionero

Mientras se desarrollaba el operativo, vecinos y trabajadores de una empresa del Parque Industrial alertaron a efectivos de la Comisaría 7° sobre un camión Mercedes Benz que estaba estacionado con una de sus puertas abiertas y una garrafa en el exterior. El conductor no se encontraba en el lugar.

A unos 50 metros, sobre una bajada de cemento hacia el canal, los policías encontraron trapos, un cepillo de lavar manual y agua salpicada. Además, observaron que el frente del vehículo estaba recientemente lavado.

Según el testimonio de trabajadores del predio, el chofer se encontraba limpiando el camión mientras aguardaba para realizar una carga. Estos elementos permitieron orientar la investigación hacia la identidad del hombre desaparecido.

En el lugar intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. Por disposición de la fiscalía de turno, el camión fue precintado y quedó bajo custodia policial a la espera de una futura requisa.

También se inició el análisis de las cámaras del sistema 911 ubicadas en el puente amarillo de acceso al Parque Industrial.

Este jueves se reanudaron los rastrillajes

Durante la jornada de este jueves se retomaron las tareas de búsqueda a lo largo del canal principal de riego y en los sectores aledaños.

El operativo cuenta con la participación de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, efectivos de las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo y personal de Defensa Civil.

Para ampliar el radio de búsqueda se utilizan drones y embarcaciones que permiten recorrer distintos tramos del curso de agua.

Hasta el momento, el camionero continúa desaparecido y las tareas de búsqueda siguen en desarrollo.