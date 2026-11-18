El hallazgo se produjo este martes en Isla Jordán, Cipolletti, durante el operativo para encontrar a Alejandro Atero, desaparecido desde el 12 de noviembre.

Un cuerpo fue hallado este martes por la tarde en el río Negro, en el sector de Isla Jordán, en Cipolletti, durante el operativo para localizar a Alejandro Atero, el joven de 23 años desaparecido desde el jueves 12 de noviembre. En el lugar trabajan efectivos policiales, equipos de rescate y peritos criminalísticos para realizar las diligencias correspondientes.

El hallazgo se produjo a la altura del puente, luego de varios días de rastrillajes en distintos sectores del río. Por el momento, las autoridades deberán establecer la identidad de la persona encontrada y determinar las circunstancias del hecho.

La zona permanece bajo intervención policial y judicial, mientras se llevan adelante las tareas periciales y los procedimientos de rigor.

Cómo fue el operativo para buscar a Alejandro Atero

Durante la mañana de este martes, los equipos de emergencia habían retomado los rastrillajes con un despliegue especializado que incluyó embarcaciones y personal de buceo.

En el operativo participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina y del Cuartel Central de Bomberos de Neuquén, que aportó recursos náuticos y especialistas de su Brigada de Buceo y Rescate.

Las tareas se concentraron en la exploración subacuática y el barrido de distintos tramos del curso de agua, con especial atención en sectores profundos y zonas de escasa visibilidad.

Varios días de búsqueda en el río Negro

Atero, de 23 años, era buscado desde el jueves 12 de noviembre, cuando se sumergió en el sector de Isla Jordán y no volvió a salir a la superficie.

Desde entonces se realizaron distintos rastrillajes entre ese sector de Cipolletti y el balneario de Allen, con la participación de fuerzas de seguridad y equipos especializados.

El hallazgo de este martes representa un avance en el operativo, aunque la identificación del cuerpo y la confirmación de si se trata del joven desaparecido dependen de las actuaciones periciales y judiciales.