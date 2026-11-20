La obra del Parque del Mercado avanza con la construcción de una ciclovía sobre calle Pacheco, entre Mengelle y Rivadavia, en Cipolletti.

La construcción del Parque del Mercado avanza en Cipolletti con la ejecución de una ciclovía sobre calle Pacheco, en el tramo comprendido entre Mengelle y Rivadavia. Durante esta semana se realizaron trabajos de colocación de hormigón y, una vez finalizada esa etapa, las tareas continuarán sobre el espacio verde con movimiento de suelo para construir la vereda.

El proyecto apunta a recuperar un sector que hasta ahora funcionaba como un espacio excedente dentro del tejido urbano y transformarlo en un nuevo espacio público para la ciudad. La intervención busca mejorar la circulación peatonal, generar lugares de encuentro y sumar un recorrido integrado al paisaje urbano.

La obra se ejecuta en el marco de la Licitación Pública N° 16/26 y está a cargo de la empresa Cepiem SRL, adjudicataria de los trabajos.

Un recorrido lineal con espacios verdes y áreas de descanso

El diseño del Parque del Mercado contempla un trazado lineal entre las calles Mengelle y Rivadavia, con dos cabeceras que funcionarán como puntos de inicio y cierre del recorrido. Ambas estarán conectadas mediante un espacio apergolado central, que organizará la circulación a lo largo del predio.

Uno de los elementos centrales de la propuesta será el álamo, una especie emblemática del Valle que fue elegida como referencia para el diseño paisajístico. El arbolado tendrá un papel destacado, especialmente en las dos cabeceras del parque.

Además, el espacio contará con sectores parquizados, áreas de estar y equipamiento urbano pensado para brindar comodidad y funcionalidad a quienes lo utilicen.