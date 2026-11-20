Una pareja resultó herida tras escapar por una ventana de un incendio en un dúplex de General Roca. Investigan si el fuego comenzó por un caloventor.

Roca.-Una pareja tuvo que saltar desde una ventana ubicada a unos tres metros de altura para escapar de un incendio que se desató durante la madrugada de este jueves en un dúplex de General Roca. Una mujer de 33 años y un hombre de 29 resultaron heridos y recibieron asistencia médica. Las primeras sospechas apuntan a un caloventor como posible origen del fuego.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:29 en una vivienda ubicada sobre calle Santa Rosa al 1300. El Centro de Monitoreo alertó sobre un incendio con personas atrapadas en el interior y movilizó a efectivos de la Comisaría 3°.

Cuando llegaron, los policías encontraron a la propietaria consciente y tendida en el patio interno de la casa. Según relataron los damnificados, ambos estaban durmiendo cuando despertaron rodeados por una densa nube de humo y las llamas que avanzaban por el interior del inmueble.

Ante la imposibilidad de escapar por los accesos habituales, decidieron arrojarse por la ventana de la habitación desde una altura aproximada de tres metros.

Cómo resultaron heridos los dos ocupantes

La caída y la exposición al fuego les provocaron distintas lesiones. La mujer sufrió fuertes dolores en las piernas y quemaduras en un antebrazo, mientras que su pareja presentó quemaduras en la espalda.

Una ambulancia del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) llegó al lugar y brindó asistencia a ambos.

En paralelo, una dotación de Bomberos Voluntarios de General Roca trabajó para controlar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran las viviendas linderas.

Investigan el origen del incendio

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el fuego se habría iniciado a partir de un caloventor que estaba ubicado en el sector del baño. Esta hipótesis forma parte de las actuaciones para establecer cómo comenzó el incendio.

Por el episodio intervino el fiscal de turno, quien dispuso la apertura de un legajo judicial bajo la calificación de incendio y daño.

El hecho dejó importantes momentos de tensión para los ocupantes, que lograron salir de la vivienda por una ventana antes de que la situación se agravara.