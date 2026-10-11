​Villa Regina: allanaron un kiosco narco tras dos meses de investigación y secuestraron cocaína 

Un allanamiento en el barrio Este de Villa Regina permitió secuestrar cocaína y envoltorios para fraccionar droga. Una mujer de 37 años fue notificada por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Una investigación que se extendió durante dos meses terminó con un allanamiento en una vivienda del barrio Este de Villa Regina, donde la Policía secuestró cocaína y numerosos envoltorios de nylon que serían utilizados para fraccionar la droga. El procedimiento se originó a partir de una denuncia anónima realizada a través de la línea confidencial habilitada para reportar hechos vinculados con el narcotráfico.

El operativo se concretó en una propiedad ubicada sobre la calle Sierra Grande, luego de que las tareas investigativas reunieran elementos suficientes para solicitar una orden judicial.

La medida fue autorizada por el juez de Garantías Hugo Greca, en el marco de actuaciones tramitadas por el área de Investigación y Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una sustancia blanca y polvorienta sobre una cómoda ubicada en una de las habitaciones de la vivienda. Un test orientativo realizado en el lugar dio resultado positivo para cocaína.

Además, secuestraron numerosos envoltorios de nylon que, por sus características, serían compatibles con el fraccionamiento de dosis para su posterior comercialización.

Como resultado de las actuaciones, una mujer de 37 años fue notificada por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Cómo comenzó la investigación

El caso se inició con información aportada de manera anónima mediante la línea gratuita y confidencial destinada a recibir denuncias relacionadas con el narcotráfico. A partir de ese dato, se desarrollaron tareas de investigación durante aproximadamente dos meses, hasta avanzar con la medida judicial.

El operativo estuvo a cargo de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, con asiento en Villa Regina. También participaron efectivos del grupo especial COER de esa ciudad y personal de la sección Canes de Allen.

Cómo denunciar de manera anónima en Río Negro

En Río Negro, las personas que quieran aportar información sobre posibles hechos vinculados con el narcotráfico pueden comunicarse con la línea gratuita 0800-333-4124.

El canal depende de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC), del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial, y permite realizar denuncias de manera anónima y confidencial.