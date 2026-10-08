​Río Negro: buscan reservar el 40% de las capacitaciones laborales para desocupados 

Un proyecto en Río Negro propone reservar el 40% de las vacantes en capacitaciones laborales gratuitas para personas sin empleo formal.

En Río Negro presentaron un proyecto de ley que propone reservar el 40% de las vacantes en cursos, capacitaciones y certificaciones laborales gratuitas del Estado provincial para personas sin empleo formal.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Norberto Moreno (JSRN) y contempla además criterios de distribución territorial, mecanismos de inscripción transparentes y la elaboración de un informe anual sobre los resultados de las capacitaciones.

La propuesta alcanza a las instancias de formación organizadas por el Poder Ejecutivo provincial, aquellas financiadas total o parcialmente con recursos provinciales y las que se desarrollen mediante convenios con municipios, universidades, sindicatos, cámaras empresariales y otras instituciones.

Cómo funcionaría el cupo

El proyecto establece que el 40% de las vacantes deberá estar destinado a personas que no tengan un empleo formal remunerado al momento de la inscripción y que manifiesten su intención de incorporarse al mercado laboral.

Cuando el cálculo del porcentaje arroje un número con decimales, se deberá considerar el número entero inmediato superior para garantizar el cupo.

En caso de que no haya suficientes postulantes que cumplan con los requisitos, las vacantes restantes podrán ser asignadas al resto de las personas inscriptas. Sin embargo, el proyecto establece que el cupo no podrá reducirse anticipadamente.

La acreditación de la situación de desempleo deberá realizarse mediante mecanismos simplificados y gratuitos, que deberán ser definidos posteriormente por la reglamentación.

También buscan garantizar el acceso en el interior

La iniciativa incorpora un criterio territorial para atender las dificultades que enfrentan quienes viven en comisiones de fomento, parajes rurales o zonas con menor conectividad.

Según los fundamentos del proyecto, las modalidades tradicionales de inscripción pueden generar desigualdades en el acceso a las oportunidades de capacitación, particularmente entre quienes no cuentan con un empleo formal.

En ese sentido, se propone que la autoridad de aplicación garantice una distribución territorial equitativa de la oferta y articule los contenidos de las capacitaciones con las necesidades de los sectores productivos de cada región.

Convocatorias transparentes e informe anual

El proyecto establece que cada convocatoria deberá informar públicamente la cantidad total de vacantes, el número reservado para personas desocupadas, los requisitos y el mecanismo de selección.

La Secretaría de Trabajo de Río Negro sería la autoridad de aplicación y tendría además la responsabilidad de elaborar un informe anual para la Legislatura.

Ese documento debería incluir las capacitaciones realizadas, la cantidad de personas formadas y distintos indicadores vinculados con la empleabilidad de quienes participaron de los programas.

Si la iniciativa es aprobada, el Poder Ejecutivo tendría 180 días desde su promulgación para reglamentarla. Además, se invitaría a los municipios y a las comisiones de fomento de la provincia a adherir al nuevo régimen.