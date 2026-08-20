​Un emprendimiento de Cipolletti fue seleccionado como semifinalista del Programa Emprendedores de Río Negro 2026 

Sauce Patagonia, un proyecto de triple impacto liderado por mujeres, quedó entre los 30 semifinalistas de la edición 2026 del programa provincial. El emprendimiento produce matras de lana 100% de oveja, tejidas por artesanas rurales de la meseta patagónica y terminadas en su taller de Cipolletti.

Sauce Patagonia, un emprendimiento de triple impacto nacido en Cipolletti, fue seleccionado entre los 30 semifinalistas del Programa Emprendedores de Río Negro 2026, una iniciativa que este año recibió cerca de mil postulaciones de distintos puntos de la provincia.

El proyecto fue fundado por Marcela Yema y está basado en un modelo de trabajo asociativo que integra a artesanas, en su mayoría mujeres rurales de la meseta patagónica. La propuesta busca agregar valor a la producción primaria y generar oportunidades económicas que contribuyan al arraigo en las comunidades.

Sauce Patagonia produce y comercializa matras, un producto tradicional utilizado para montar a caballo, confeccionadas con textiles tejidos en telar por las artesanas con lana 100% pura de oveja. Las piezas son posteriormente terminadas en el taller que el emprendimiento posee en Cipolletti.

El proyecto también contempla ampliar su propuesta con nuevos productos elaborados en lana, tanto para decoración como para indumentaria. Entre ellos se encuentran pies de cama, caminos de mesa, mantas, individuales, almohadones, chalecos, medias, chales y guantes.

La iniciativa es, además, un proyecto concebido, liderado e integrado por mujeres, con una fuerte perspectiva de género y un modelo que busca fortalecer toda la cadena de valor.

Un lugar entre 30 semifinalistas

El Programa Emprendedores de Río Negro lleva 11 años de desarrollo y comenzó como una propuesta de capacitaciones que recorría distintas localidades de la provincia, hasta convertirse en un concurso que combina formación, evaluación y financiamiento.

Durante esta edición se brindaron capacitaciones virtuales sobre Inteligencia Artificial, networking colaborativo, innovación, comunicación y negociación, entre otras temáticas.

De los emprendimientos participantes fueron seleccionados 30 semifinalistas: 15 correspondientes al Nodo Viedma y otros 15 al Nodo Cordillera. Entre ellos hay tres proyectos de Cipolletti, uno de los cuales es Sauce Patagonia.

En la instancia semifinal, los emprendedores deberán presentar sus proyectos ante un jurado. De allí surgirán cuatro finalistas por cada nodo, que serán ocho en total y competirán por los premios de la etapa final.

El primer puesto recibirá $2.500.000, el segundo $1.900.000 y el tercero $1.100.000 en concepto de capital semilla. Además, habrá una mención especial de $600.000 para el emprendimiento que se destaque especialmente por incorporar una perspectiva de género.

Los proyectos semifinalistas pueden conocerse a través del catálogo virtual del programa. Sauce Patagonia también difunde su trabajo en redes sociales bajo el nombre @sauce.patagonia.