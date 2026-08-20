​Los Toldos II Este entró al RIGI: la apuesta de Tecpetrol por el shale oil 

El Gobierno nacional dio luz verde al ingreso de Los Toldos II Este al RIGI . El plan prevé llevar la producción del bloque neuquino hasta los 70.000 barriles diarios y generar más de 7.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Tecpetrol recibió la aprobación del Gobierno nacional para incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el desarrollo de Los Toldos II Este, uno de los proyectos de petróleo no convencional más importantes que se preparan en Vaca Muerta .

El plan contempla una inversión total de USD 6.400 millones y tiene como objetivo desarrollar de manera masiva el bloque ubicado en la provincia de Neuquén .

La iniciativa coloca al brazo petrolero del Grupo Techint entre los grandes protagonistas de la nueva etapa de expansión del shale oil de la Cuenca Neuquina. El proyecto había sido presentado inicialmente con desembolsos por alrededor de USD 2.400 millones, pero el programa integral aprobado contempla inversiones acumuladas por USD 6.400 millones.

Con el ingreso al RIGI, Tecpetrol podrá acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen para grandes inversiones.

Según informó el Gobierno nacional, el nuevo esquema permitirá además incrementar alrededor de un 40% los recursos que la compañía prevé desarrollar en el área.

El objetivo: 70.000 barriles por día

Los Toldos II Este tiene una superficie aproximada de 78 kilómetros cuadrados y forma parte de la ventana de petróleo negro de Vaca Muerta.

El plan de Tecpetrol apunta a llevar la producción del bloque hasta los 70.000 barriles diarios de petróleo.

La compañía prevé una fuerte aceleración durante 2027. El objetivo es alcanzar unos 35.000 barriles diarios a comienzos de ese año y luego duplicar ese volumen hacia mediados de 2027.

Para sostener esa producción será necesario desplegar nueva infraestructura tanto dentro como fuera del yacimiento.

El proyecto contempla la construcción de una planta de procesamiento de fluidos, nuevos sistemas de captación y transporte, además de oleoductos y gasoductos de interconexión.

También está prevista una intensa campaña de perforación y completación de pozos horizontales, que concentrará buena parte de las inversiones durante la etapa de desarrollo.

Las principales obras de ingeniería y construcción estarán a cargo de Techint Ingeniería y Construcción.

Los Toldos II Este: el nuevo proyecto de shale oil de Tecpetrol.

Más de 7.000 empleos

De acuerdo con las estimaciones oficiales difundidas por el Ministerio de Economía, las distintas etapas del proyecto demandarán alrededor de 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

El movimiento se sentirá especialmente en las localidades vinculadas con la actividad petrolera del norte y centro de Neuquén, entre ellas Rincón de los Sauces y Añelo.