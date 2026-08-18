​Una multitud acompañó a Piñón Fijo en el gran festejo del Día del Niño en Cinco Saltos 

Más de 12 mil personas participaron del festejo del Día del Niño en Cinco Saltos, que tuvo juegos, actividades y un show gratuito de Piñón Fijo.

Más de 12 mil personas participaron del gran festejo por el Día del Niño realizado en Cinco Saltos, en una jornada que reunió a familias de distintas localidades de la región y tuvo como principal atracción el espectáculo gratuito de Piñón Fijo.

El encuentro, organizado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, se desarrolló en el nuevo predio de la organización y convocó a vecinos de Cinco Saltos, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Centenario y otras localidades cercanas.

Durante la jornada hubo juegos, actividades recreativas y propuestas para los más chicos, en un espacio que terminó colmado de familias.

Un festejo que superó las expectativas

La realización del evento estuvo marcada por las condiciones climáticas de los días previos. Las intensas lluvias habían dejado el terreno en malas condiciones y obligaron a realizar trabajos durante las horas previas para recuperar el predio.

Finalmente, el clima acompañó y permitió que la celebración se desarrollara con una gran concurrencia.

“Hace dos días era imposible imaginar esto por cómo estaba el terreno. Hoy tenemos sol y más de 12 mil personas acá. No puedo pedir más nada”, señaló Ernesto Inal durante el festejo.

La celebración tiene además una historia de 13 años. Lo que comenzó como una propuesta mucho más pequeña fue creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en uno de los encuentros más convocantes para las familias de la zona.

Piñón Fijo, el gran protagonista

El momento más esperado llegó con la presentación de Piñón Fijo, quien hizo cantar y bailar a chicos y grandes.

El artista, que lleva 37 años recorriendo escenarios de Argentina y otros países, destacó especialmente la organización del evento y la infraestructura preparada para recibir a la multitud.

“Yo ando por muchos lugares y tengo muchos puntos de comparación. La organización que ha habido acá, a nivel seguridad de los niños, escenario, sonido, luces y pantallas, tiene una calidad de Premier League”, expresó.

Piñón Fijo también destacó la particularidad de encontrarse con varias generaciones frente al escenario: adultos que lo conocieron durante su infancia y que ahora asistieron al espectáculo junto a sus propios hijos.

La jornada terminó así con una multitud disfrutando de música, juegos y actividades en un festejo que volvió a reunir a familias de toda la región.

Después de 13 años, aquella celebración que comenzó de manera modesta volvió a crecer y esta vez convocó a más de 12 mil personas en Cinco Saltos, con Piñón Fijo como figura central de una jornada dedicada por completo a las infancias.