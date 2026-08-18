​El INTA Alto Valle abre sus puertas a las escuelas con visitas gratuitas 

El INTA Alto Valle ofrece visitas gratuitas para escuelas de todos los niveles con recorridos por cultivos, tecnología y producción regional en Allen.

El INTA Alto Valle invita a escuelas de todos los niveles educativos a conocer su campo experimental de Allen a través de un circuito guiado que permite acercarse a la ciencia, la producción y las tecnologías aplicadas a la actividad agropecuaria de la región.

La propuesta es gratuita y se desarrolla en la Estación Experimental INTA Alto Valle – Carlos Casamiquela, ubicada en la chacra 106, sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1190, en Allen, Río Negro.

El recorrido está pensado para que los estudiantes puedan conocer de manera directa parte del trabajo que realiza la institución y comprender la importancia del desarrollo científico y tecnológico para las economías regionales y el bienestar de las comunidades del Alto Valle y la Norpatagonia.

Un recorrido entre cultivos y tecnología

Durante la visita, los grupos recorren aproximadamente 1000 metros por calles internas del campo experimental, aunque el trayecto puede adaptarse de acuerdo con las características de cada grupo.

La actividad tiene una duración estimada de entre dos y tres horas y propone distintas paradas temáticas.

El recorrido comienza con una introducción sobre el trabajo que desarrolla el INTA y el papel de la ciencia en el desarrollo de las economías regionales. En esta instancia también se aborda el cultivo de frutales de pepita, una de las actividades productivas características del Alto Valle.

Luego, los estudiantes pueden conocer una parcela de manzanos de alta tecnología y alta densidad, donde se explican diferentes herramientas utilizadas para mejorar la producción y enfrentar adversidades climáticas.

La tercera parada está destinada a los cultivos alternativos. La especie que se presenta puede variar según la época del año en que se realice la visita, permitiendo que los estudiantes conozcan diferentes experiencias productivas.

El recorrido finaliza en el parque recreativo, donde se realiza una reflexión sobre lo observado y los grupos cuentan con un espacio para descansar, utilizar los sanitarios y compartir un picnic.

Cómo pueden participar las escuelas

Las visitas se realizan de lunes a viernes. Durante el turno mañana, el ingreso está previsto para las 9, mientras que por la tarde se reciben grupos hasta las 13:30.

El grupo ideal es de aproximadamente 25 personas, con un máximo recomendado de 30 estudiantes. Los meses considerados más favorables para realizar el recorrido, de acuerdo con las condiciones agroclimáticas, son marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Para coordinar una visita, las instituciones educativas deben comunicarse previamente con el licenciado Diego Rodil, a través del correo [email protected], para acordar la fecha y el horario.

La actividad no contempla el traslado hasta la Estación Experimental, por lo que el transporte debe ser gestionado por cada institución.

Como buena parte del recorrido se realiza al aire libre, desde el INTA recomiendan concurrir con ropa clara, sombrero, protector solar, agua y calzado cómodo, además de elementos adecuados para protegerse de las condiciones climáticas.