​Capacitación en Río Negro: ¿Está lista la próxima generación para la minería y energía? 

Los recursos humanos de la minería y la energía son un cuello de botella crítico en la zona y, en este contexto, el gobierno de Río Negro inició este mes una capacitación estratégica. Esta iniciativa integra el Programa de Formación para el Desarrollo Energético y Productivo , un esquema que busca tender un puente entre la enseñanza secundaria y la realidad económica provincial. La propuesta convoca a estudiantes del último año de escuelas públicas, tanto de educación común como técnica, quienes transitan trayectos específicos sobre los pilares extractivos de la región.

“La idea es eso: poder acercar a la realidad productiva de la provincia que hoy por hoy está atravesando Río Negro”, dijo Diego Saez, quien se desempeña como coordinador del programa . Y agregó que la capacitación “está muy enmarcado en la realidad productiva de cada zona de la provincia”.

La convocatoria alcanzó una cifra significativa de casi 600 estudiantes distribuidos en todo el territorio rionegrino. En total, participan 84 instituciones educativas, lo que garantiza una representatividad federal dentro de la provincia. El desglose institucional confirma la participación de jóvenes de sexto año pertenecientes a 35 Centros de Educación Técnica (CET) y alumnos de 49 Escuelas Secundarias de Río Negro (ESRN) con orientación en Ciencias Naturales, lo cual incluye a los establecimientos rurales.

El proceso de selección se había dado durante el mes de mayo, mes en el que cada escuela postuló a sus candidatos mediante la vía jerárquica correspondiente. Las instituciones dispusieron de un cupo de entre 12 y 15 estudiantes aproximadamente por establecimiento. Esta organización permitió que las zonas Sur, Atlántica, Andina y del Alto Valle lograran una inserción efectiva en el programa, conectando a los jóvenes con las posibilidades productivas de sus propias localidades.

Contenidos de la industria minera

El trayecto denominado “Introducción a la Industria Minera en Río Negro” constituyó el punto de partida del cronograma formativo. Durante este módulo, los alumnos acceden a una aproximación técnica sobre los recursos naturales disponibles en la provincia. El programa curricular profundiza en las etapas críticas de la actividad: exploración, explotación y procesamiento.

Además del enfoque técnico, la formación integra dimensiones fundamentales como la normativa vigente y los protocolos de seguridad industrial. El propósito reside en que el estudiantado comprenda la minería no solo como un proceso extractivo, sino como un sistema regulado que demanda alta calificación profesional.

Especialización en el sector petrolero

Posteriormente, la planificación académica contempla el trayecto de “Introducción a la Industria Petrolera”. En este espacio, los jóvenes analizan la complejidad de la matriz energética actual y el rol que desempeña el sector de los hidrocarburos. Los contenidos técnicos abarcan de manera integral los procesos de upstream y downstream, permitiendo una visión clara de toda la cadena de valor.

El estudio de este sector incluye la evaluación del impacto local de las operaciones y las oportunidades de desarrollo que generan en las comunidades circundantes. Al finalizar, los estudiantes obtienen una comprensión introductoria pero sólida de una industria que ocupa un lugar estratégico en el presente y futuro de la economía provincial.

Modalidad pedagógica y objetivos estratégicos

La formación emplea una modalidad combinada que optimiza el uso de herramientas digitales. El sistema alterna encuentros sincrónicos con trabajo asincrónico en plataforma, lo que fomenta la autonomía del estudiante y facilita el acompañamiento docente. Cada uno de los trayectos posee una carga horaria de 40 horas y se extiende durante un periodo de dos meses. La planificación anual estipula que las actividades concluyan a finales de noviembre.

Esta política educativa trasciende la mera transferencia de conocimientos técnicos. El programa fortalece la orientación vocacional de los jóvenes y profundiza la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. De esta forma, la provincia consolida una estrategia integral que ya incluía a los docentes desde el mes de junio, preparando a las nuevas generaciones para los desafíos productivos de Río Negro.

FUENTE: Gobierno de Río Negro