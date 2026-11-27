Un Chevrolet Prisma con pedido judicial de Neuquén fue secuestrado en Río Negro tras ser detectado por cámaras en Los Menucos. El conductor tiene 35 años.

Un Chevrolet Prisma que tenía un pedido de secuestro vigente de la Justicia de Neuquén fue interceptado este jueves en Río Negro, luego de que las cámaras del Anillo Digital detectaran su circulación por Los Menucos. El procedimiento se concretó en el cruce de las rutas provincial 4 y nacional 23, donde efectivos policiales lograron detener el vehículo.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Comisaría 15° de Valcheta, que recibió la alerta emitida desde el sistema de monitoreo de Los Menucos. A partir de esa información, los uniformados organizaron un operativo preventivo para localizar el rodado y verificar su situación judicial.

El sistema de cámaras LPR, que permite identificar las patentes de los vehículos, había registrado el paso del Chevrolet Prisma por la localidad. Al consultar los datos, los operadores advirtieron que tenía un requerimiento judicial activo desde mayo de 2026, solicitado por una fiscalía de Neuquén.

El operativo en el cruce de las rutas 4 y 23

Con la información recibida, los efectivos desplegaron un control en la intersección de ambas rutas y consiguieron detener la marcha del automóvil.

Al volante viajaba un hombre de 35 años, quien explicó que había comprado el vehículo en Ingeniero Jacobacci aproximadamente dos meses antes. Durante el procedimiento presentó la documentación del rodado y su licencia de conducir.

Sin embargo, la verificación policial permitió confirmar que el pedido judicial continuaba vigente, por lo que se dio intervención al fiscal de turno.

Qué resolvió la Fiscalía

Tras tomar conocimiento de la situación, el funcionario judicial dispuso el secuestro del Chevrolet Prisma y ordenó que quedara a disposición de la fiscalía de Neuquén que había solicitado la medida.

El procedimiento permitió localizar un vehículo requerido por la Justicia fuera de la jurisdicción donde se había originado el pedido. La detección mediante cámaras y la comunicación entre las distintas dependencias policiales resultaron determinantes para concretar el operativo en territorio rionegrino.