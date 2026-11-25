La Fiscalía allanó una vivienda en Villa Regina por presuntos sorteos ilegales difundidos en Facebook. Secuestraron celulares, computadoras y dispositivos electrónicos.

Una investigación por la presunta organización de juegos de azar sin autorización derivó en un allanamiento realizado este miércoles por la mañana en una vivienda de Villa Regina, Río Negro. Durante el procedimiento, la Justicia secuestró celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y elementos que habrían sido utilizados como premios en sorteos publicados en redes sociales.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Lotería de Río Negro, que alertó sobre posibles actividades de juego ilegal. A partir de esa presentación, el Ministerio Público Fiscal comenzó a reunir pruebas para determinar cómo funcionaba la operatoria y quiénes participaban.

De acuerdo con las primeras evidencias, una mujer investigada organizaba y promocionaba los sorteos a través de su perfil de Facebook. En una primera etapa, los premios ofrecidos habrían sido electrodomésticos, pero posteriormente se habrían incorporado vehículos.

Los elementos que encontraron durante el procedimiento

El allanamiento estuvo a cargo de la fiscalía integrada por Vanesa Cascallares y Rodrigo Vazana. En el domicilio se secuestraron al menos cinco teléfonos celulares, una computadora y distintos dispositivos electrónicos que podrían contener información relevante para avanzar con la investigación.

También se incautaron elementos que presuntamente estaban destinados a ser entregados como premios en los sorteos.

La investigación se había mantenido bajo reserva hasta la realización de la medida judicial. Durante ese período, la Fiscalía trabajó en la recopilación y preservación de pruebas digitales, con la intervención de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), que colaboró en el análisis de la información.

Para concretar el operativo participaron efectivos de la Unidad Regional Quinta y de la Comisaría 35, que intervinieron como auxiliares de la investigación penal.

También investigan a los titulares de las cuentas bancarias

La causa no se limita a la mujer que habría organizado y difundido los sorteos. Los investigadores también buscan determinar la participación de otras personas, entre ellas quienes figuran como titulares de las cuentas bancarias a las que se habrían transferido los pagos realizados por quienes participaban.

El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y establecer cómo se desarrollaba la actividad.

La investigación apunta a determinar si existió una explotación, organización y comercialización habitual de juegos de azar sin la autorización correspondiente. Por el momento, las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que analiza los elementos secuestrados durante el allanamiento.