La Legislatura de Río Negro aprobó el Presupuesto 2027 por mayoría. Prevé $4,7 billones, 383 obras públicas y cambios en el esquema impositivo.

Río Negro aprobó este jueves el Presupuesto 2027, luego de un debate de siete horas en la Legislatura provincial. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y cuatro negativos, y contempla gastos por $4,7 billones, un plan de 383 obras públicas y un superávit financiero proyectado de más de $5.817 millones.

La sesión también incluyó el tratamiento de las modificaciones al paquete impositivo y la Ley Impositiva Anual para el próximo ejercicio, iniciativas que también consiguieron el respaldo de la Cámara, aunque con diferencias entre los bloques políticos.

El presupuesto sancionado establece un esquema de equilibrio financiero y una inversión de $508.779 millones en infraestructura. Uno de los aspectos centrales del proyecto es que las obras previstas se financiarán mediante recursos provinciales y créditos externos, sin aportes del Gobierno nacional.

La votación en particular mostró algunas diferencias respecto del respaldo general. El artículo 8, vinculado con los fondos destinados al Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), fue aprobado por 38 votos a favor y ocho en contra. En tanto, los artículos relacionados con el endeudamiento y las facultades de emisión obtuvieron 34 adhesiones y 12 rechazos.

Cómo quedó el esquema impositivo para 2027

En materia tributaria, la propuesta mantiene las alícuotas vigentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos y establece una actualización del 30% para los impuestos Automotor e Inmobiliario, por debajo de la inflación prevista para el período.

El proyecto que modifica la base de cálculo de Ingresos Brutos, con incorporaciones acordadas durante el debate sobre intereses y bonificaciones, fue aprobado por unanimidad.

Por su parte, la Ley Impositiva Anual 2027 recibió 34 votos afirmativos y 12 negativos. Durante la discusión también se incorporaron cambios en los beneficios para los contribuyentes cumplidores y en las tasas por mora.

Entre las modificaciones aceptadas se encuentra la reducción de los intereses punitorios mensuales del 3% al 2,4%. Además, el oficialismo anunció que la bonificación para quienes mantienen sus obligaciones tributarias al día pasará del 5% al 10%.

La legisladora Soraya Yauhar (JSRN), miembro informante del oficialismo, defendió el proyecto y lo presentó como una herramienta de planificación económica y financiera para la administración provincial. Según explicó, el cálculo global representa un incremento del 44% respecto del ejercicio anterior.

También destacó que el Gobierno provincial otorgó una actualización salarial del 25,93% entre enero y octubre de 2026, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Las obras públicas y el financiamiento, en el centro de la discusión

Uno de los puntos que concentró buena parte del debate fue el origen de los recursos para financiar la infraestructura. Según detalló Yauhar, el 51% de las obras se sostendrá con fondos de rentas generales, mientras que el 49% restante dependerá de créditos externos.

La legisladora remarcó que el plan no contempla aportes nacionales y mencionó entre las intervenciones prioritarias los trabajos sobre las rutas provinciales 6 y 8, el acceso a Punta Colorada y las reparaciones en los tramos de las rutas nacionales 22 y 151 que fueron transferidos a la provincia.

Desde el oficialismo, Luis Noale (JSRN) puso el foco en las inversiones previstas para la costa atlántica, especialmente en Sierra Grande, donde los proyectos vinculados con Vaca Muerta Sur y el desarrollo del gas natural licuado plantean nuevas demandas de infraestructura y servicios.

En esa región se proyectan obras viales sobre las rutas provinciales 5 y 9, mejoras en el abastecimiento de agua potable y ampliaciones de centros de educación técnica. El legislador destacó que el circuito Atlántico contará con más de $40.000 millones en inversiones.

También hubo referencias a las obras previstas para el Alto Valle, la reactivación del Tren del Valle y los proyectos de agua y saneamiento. Legisladores de distintos bloques valoraron estas iniciativas, aunque plantearon diferencias sobre su distribución territorial y los plazos de ejecución.

El financiamiento para Bariloche fue otro de los ejes de discusión. Mientras algunos legisladores cuestionaron la falta de partidas suficientes para la ciudad y las demoras en obras sanitarias y viales, otros defendieron las previsiones para la nueva terminal, el abastecimiento de agua para 30 barrios y los accesos por las rutas provinciales 80 y 82.

Las críticas de la oposición y las advertencias sobre el gasto

El respaldo mayoritario no evitó fuertes cuestionamientos de los bloques opositores. Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) fundamentó el rechazo de su bancada al advertir sobre la dependencia financiera de la provincia, la exposición al endeudamiento en dólares y las proyecciones de recursos nacionales.

Además, cuestionó la evolución de los salarios estatales y sostuvo que los trabajadores públicos perdieron $1.270.000 frente a la inflación durante 2026.

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) también criticó las prioridades de gasto. Entre sus principales objeciones mencionó la asignación de más de $8.500 millones a publicidad oficial, mientras persisten necesidades de infraestructura básica, como obras de agua y gas en barrios y parajes.

Las partidas destinadas a salud y educación también generaron controversias. Ayelén Spósito (Vamos con Todos) advirtió que el aumento nominal de los fondos sanitarios no alcanza para responder a la demanda de los hospitales públicos y señaló que la provincia debió asumir gastos en medicamentos oncológicos, inmunosupresores e insumos que dejaron de recibir financiamiento nacional.

En educación, Patricia McKidd cuestionó la reducción de la participación del área dentro del presupuesto, que pasaría del 27,48% al 24,70%. También planteó reparos por el crecimiento de la planta política, que, según indicó, pasaría de 471 a 645 cargos durante 2027.

Otros legisladores pusieron el foco en el endeudamiento y la capacidad de la provincia para sostener el superávit proyectado. Martina Lacour consideró que el margen financiero de aproximadamente $5.800 millones resulta reducido frente a eventuales caídas de la recaudación o contingencias climáticas.

Desde distintas bancadas también hubo reclamos por la situación de los municipios, la falta de incentivos para las economías regionales, los recursos destinados a políticas sociales y la necesidad de mejorar los servicios públicos.

A pesar de las diferencias, varios legisladores opositores anticiparon su acompañamiento en general por razones de responsabilidad institucional, aunque rechazaron artículos específicos vinculados con el endeudamiento, el paquete impositivo y las partidas para el Instituto Universitario Patagónico de las Artes.

En el cierre de la sesión, el presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), defendió el rumbo económico del Ejecutivo y destacó la planificación de las 383 obras previstas para el próximo año. También respondió a los cuestionamientos por la distribución territorial de los recursos y respaldó los cambios incorporados durante el debate tributario.

Con la sanción legislativa, el Gobierno de Río Negro tendrá aprobado el marco financiero con el que deberá administrar los recursos durante 2027. El desafío estará en convertir las proyecciones de inversión, equilibrio fiscal y desarrollo de infraestructura en obras concretas, en un escenario marcado por las restricciones presupuestarias y las demandas de los municipios y los distintos sectores de la provincia.