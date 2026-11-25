La Comisión Acusadora de Río Negro dictaminó archivar el pedido de juicio político contra cuatro jueces del STJ porque la denuncia no fue ratificada.

La Comisión Acusadora de la Legislatura de Río Negro dictaminó por unanimidad archivar el pedido de juicio político contra cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La decisión se tomó este 25 de noviembre de 2026, luego de constatar que los denunciantes no ratificaron la presentación dentro del plazo establecido por la ley.

El expediente 1515/2026 se había iniciado por una denuncia por presunto mal desempeño contra las juezas Liliana Piccinini y María Cecilia Criado, y los jueces Sergio Ceci y Ricardo Apcarian.

Por qué se pidió el juicio político a los jueces del STJ

La presentación fue impulsada por un grupo de legisladores provinciales que cuestionó una presunta falta de independencia del máximo tribunal rionegrino frente al Poder Ejecutivo.

Entre los argumentos expuestos, los denunciantes señalaron la revisión de la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso en la causa Techo Digno y marcaron diferencias con el trámite judicial de la causa que involucró a María Eugenia Martini.

También incorporaron como antecedentes el fallo que habilitó la candidatura de Alberto Weretilneck en 2019 y el rechazo al pedido de apartamiento de Liliana Piccinini en el caso Luján, en el que su hija intervenía como fiscal adjunta.

La denuncia fue presentada por Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao.

El plazo legal que determinó el archivo

El fundamento de la decisión estuvo vinculado con un requisito previsto en el artículo 6 de la Ley B 4340. Esa norma establece un plazo de cinco días hábiles para que quienes presentan una denuncia ratifiquen su contenido y contempla el archivo del expediente si ese paso no se cumple.

Según se informó durante la reunión de la Comisión Acusadora, el plazo venció sin que se presentara la ratificación correspondiente.

El presidente del organismo, el legislador de Juntos Somos Río Negro Lucas Pica, explicó que la comisión no podía avanzar en el análisis de los hechos denunciados porque no se había cumplido con esa exigencia procesal.

“La comisión no puede avanzar con el fondo de la denuncia porque no se ha manifestado de manera expresa la carga procesal que impone a todo denunciante”, sostuvo.

De esta manera, el dictamen unánime dispuso el archivo del expediente sin que se analizara el contenido de las acusaciones ni se emitiera una evaluación sobre el desempeño de los cuatro integrantes del Superior Tribunal de Justicia.