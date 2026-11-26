Las 1000 Millas Sport comenzaron en Bariloche con una exhibición de autos clásicos en el Centro Cívico. La competencia continuará hasta el sábado 28.

El Centro Cívico de Bariloche se convirtió este miércoles 25 de noviembre en una gran exhibición de autos clásicos y deportivos con la largada protocolar de la 37ª edición de las 1000 Millas Sport. Vecinos y turistas se acercaron para admirar los vehículos participantes, en una jornada que marcó el inicio de una de las competencias automovilísticas más tradicionales de la Patagonia.

Los modelos, sus diseños originales y la variedad de colores llamaron la atención del público, que pudo observar de cerca verdaderas piezas de colección de distintas épocas. La actividad generó un importante movimiento en el tradicional paseo de la ciudad y reunió a aficionados del automovilismo y visitantes que aprovecharon la oportunidad para fotografiar los vehículos.

La apertura del parque cerrado comenzó durante las primeras horas de la tarde. Allí se realizaron las verificaciones administrativas y técnicas de los automóviles antes de la largada simbólica, prevista para las 17.30.

En representación del Ejecutivo municipal participaron el secretario de Turismo, Eric Guzmán, y la directora general de Comunicación y Gobierno Abierto, Victoria Najda. También colaboró personal de la Secretaría de Deportes en la organización y ubicación de los vehículos.

Una competencia que recorre los paisajes de la Patagonia

Organizada por el Club de Automóviles Sport, la competencia reúne a tripulaciones nacionales e internacionales que participan bajo la modalidad de regularidad. A diferencia de las carreras tradicionales, en esta disciplina la precisión en los tiempos y la coordinación entre pilotos y copilotos son fundamentales, más allá de la velocidad.

El recorrido combina el atractivo de los autos históricos con algunos de los paisajes más representativos de la región. La prueba se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre y atravesará localidades, rutas y caminos turísticos de Neuquén y Río Negro.

La primera etapa se disputará este jueves 26, desde las 7, con partida desde el Hotel Llao Llao. El itinerario incluirá Circuito Chico, Dina Huapi, Villa La Angostura, el Camino de los Siete Lagos, el paso Cardenal Samoré y Villa Llanquín, entre otros sectores.

El viernes 27 será el turno de la segunda etapa, también con salida a las 7. Los participantes recorrerán San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alicurá y Confluencia, antes de regresar a Bariloche.

El cierre será el sábado con el concurso de elegancia

La última etapa deportiva comenzará el sábado 28 a las 7.30 y tendrá un recorrido por Circuito Chico, Cerro Catedral, Villa Mascardi y El Bolsón.

Una vez finalizada la competencia se conocerán los resultados oficiales y se realizarán distintas actividades de cierre, entre ellas el tradicional concurso de elegancia, un remate solidario y la cena de gala con entrega de premios.

La llegada de las 1000 Millas Sport vuelve a colocar a Bariloche en el calendario de grandes acontecimientos del automovilismo histórico. Además del atractivo deportivo, la presencia de las tripulaciones y los visitantes representa un movimiento para la actividad turística y comercial de la ciudad durante los días de competencia.