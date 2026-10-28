​Tiene 24 años, se recibió en la UNRN y creó un dispositivo para detectar tumores durante cirugías 

Lara Torletti, egresada de Ingeniería Electrónica de la UNRN en Bariloche, ganó el concurso nacional de INVAP con una tesis sobre un dispositivo detector de radiación gamma.

Una joven egresada de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) obtuvo el primer premio en la categoría de grado del Concurso Nacional Mejores Tesis de Ingeniería, organizado por INVAP. Se trata de Lara Agostina Torletti, de 24 años, quien fue distinguida por desarrollar un dispositivo que busca ayudar a localizar tumores durante cirugías laparoscópicas.

Su tesis, titulada Gamma Tracker, se impuso en una convocatoria que reunió 184 trabajos presentados por 248 tesistas de distintas instituciones del país. La investigación fue dirigida por el doctor ingeniero José Lipovetzky y codirigida por el doctor Alejandro Menant.

Cómo funciona el dispositivo creado por la egresada de la UNRN

Gamma Tracker busca facilitar la detección de tejidos de interés durante una intervención quirúrgica. El proyecto surgió a partir de una necesidad médica: aprovechar la información obtenida en estudios de medicina nuclear, como la tomografía por emisión de positrones (PET), directamente durante una operación.

Estos estudios permiten identificar posibles lesiones tumorales mediante sustancias radiactivas que emiten señales detectables. Sin embargo, en una cirugía laparoscópica, el profesional puede tener dificultades para localizar esas lesiones a simple vista o mediante el tacto.

La propuesta consiste en utilizar una pequeña sonda capaz de detectar radiación gamma y orientar al cirujano hacia el tejido que necesita identificar en tiempo real.

El equipo desarrolló un prototipo funcional que fue validado experimentalmente en un entorno relevante. Según la información difundida por la universidad, el proyecto alcanzó un nivel de madurez tecnológica TRL 5 y cuenta con una patente nacional y una extensión internacional mediante el sistema PCT.

Actualmente, el desarrollo continúa en etapas de optimización y validación, con el objetivo de acercar la información de la medicina nuclear al quirófano y contribuir a intervenciones más precisas.

El reconocimiento y el valor de la universidad pública

Tras recibir el premio, Torletti destacó la importancia del reconocimiento al esfuerzo realizado durante su formación y al trabajo de las instituciones que acompañaron el proyecto.

También valoró el papel de la universidad pública en su trayectoria académica y explicó que su interés por convertirse en magíster en Física Médica influyó en su decisión de estudiar Ingeniería Electrónica.

El vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, expresó su orgullo por la distinción y señaló que el logro refleja tanto la formación que brinda la institución como la articulación con el sistema científico y tecnológico de Bariloche.

Quiénes fueron los otros ganadores del concurso

En la categoría de grado, los otros finalistas fueron Pablo Baltasar Irusta, de la Universidad Nacional de Cuyo, y Matías Martín Musumano, de la Universidad Nacional de Moreno. En la categoría de doctorado, el primer premio fue para Damián Corzi, del Instituto Balseiro.

El jurado estuvo integrado por especialistas vinculados con INVAP, la Cámara Argentina de Biotecnología, Techint y Pan American Energy, entre otras instituciones y empresas.

En el marco del 50.º aniversario de INVAP, el gerente general de la empresa, Darío Giussi, destacó el interés de los trabajos presentados y remarcó que, aunque el premio sea individual, detrás de cada desarrollo existe un esfuerzo colectivo.

El reconocimiento a Torletti pone en primer plano una investigación surgida de la formación universitaria pública en Bariloche, con una aplicación potencial en el campo de la tecnología médica.