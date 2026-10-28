​IUPA abrió las inscripciones para talleres artísticos gratuitos para niños y adolescentes 

El IUPA abrió la inscripción a sus trayectos artísticos gratuitos para niños y adolescentes en General Roca. Hay propuestas de música, danza, teatro y artes audiovisuales hasta el 18 de diciembre.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de sus trayectos de formación artística gratuitos y presenciales, destinados a niños, niñas y adolescentes que cursan los niveles primario y secundario.

La propuesta se desarrolla en la sede Canalito, conocida como IUPITA, en General Roca, y abarca cuatro áreas: Música, Danza, Teatro y Artes Audiovisuales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre y no requiere contar con estudios artísticos previos.

Desde la institución destacaron que estas actividades buscan acompañar a los estudiantes en el descubrimiento de sus intereses y en el desarrollo de habilidades creativas. El rector del IUPA, Gerardo Blanes, señaló que la formación artística desde edades tempranas favorece el desarrollo personal y cognitivo, estimula el pensamiento analítico y permite incorporar nuevos lenguajes.

Qué propuestas artísticas ofrece el IUPA

Las opciones están organizadas según la edad y el nivel educativo de los aspirantes.

Danza: los estudiantes de nivel primario, a partir de los 10 años, comienzan con una formación integral común a las cuatro escuelas: Clásica, Contemporánea, Españolas y Folklóricas. Quienes cursan el nivel secundario pueden elegir directamente una de esas orientaciones.

Música: incluye Iniciación Musical para niños y niñas desde los 8 años, además de un curso de formación para adolescentes que permite especializarse en un instrumento o en canto.

Teatro: cuenta con propuestas diferenciadas por edades: Actuación y Títeres para chicos de 8 a 10 años, formación teatral para preadolescentes de 11 a 13 y práctica escénica para jóvenes de 14 a 18 años.



Teléfono: 298 465-1664

Artes Audiovisuales: el trayecto de Tecnología y Programación Creativa está dirigido a jóvenes de 12 a 15 años interesados en combinar herramientas digitales, programación y creación visual.

Cómo inscribirse en los trayectos del IUPA

La inscripción tiene dos etapas obligatorias y debe completarse antes del 18 de diciembre.

1. Preinscripción online

Las familias deben completar el formulario correspondiente a la disciplina elegida a través del sitio institucional del IUPA.

2. Confirmación de la vacante y presentación de documentación

Para Música, Danza y Teatro, después de completar el formulario digital hay que concurrir a la sede IUPA Canalito, ubicada en Isidro Lobo 1444, General Roca, para presentar la documentación requerida.

En Tecnología y Programación Creativa, la preinscripción online no garantiza una vacante. La confirmación, los requisitos y los pasos siguientes se comunicarán por correo electrónico, por lo que se recomienda revisar también la carpeta de correo no deseado.

Qué documentación hay que presentar

Para completar el trámite, se solicita:

DNI del aspirante.

Certificado de nacimiento.

Certificado de buena salud.

Una fotografía de 4 × 4 con fondo blanco.

Constancia de alumno regular o, en su defecto, concurrir acompañado por el padre, la madre o el tutor legal.

Las propuestas son gratuitas y presenciales, y están orientadas a que niños y adolescentes puedan iniciar o profundizar su formación artística en distintas disciplinas.