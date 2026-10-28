​Maltrato animal: Río Negro avanza con un registro que prohibiría tener animales a los condenados 

Un proyecto de Magdalena Odarda obtuvo dictamen favorable en comisiones de la Legislatura de Río Negro. Propone registrar a personas sancionadas o condenadas por maltrato animal y prohibirles tener animales a su cargo.

Río Negro avanza con un proyecto de ley que busca crear un registro provincial de personas sancionadas y condenadas por maltrato y crueldad animal. La iniciativa, impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, obtuvo dictamen favorable por mayoría en una reunión plenaria de comisiones y ahora deberá continuar su tratamiento legislativo.

La propuesta apunta a prevenir nuevos casos de violencia contra los animales y establecer medidas para quienes tengan sanciones administrativas firmes o condenas por este tipo de hechos. Según planteó su autora, la provincia podría convertirse en la primera del país en contar con una legislación de estas características si el proyecto se aprueba.

Odarda aclaró que la inscripción no alcanzaría a personas que solamente hayan sido denunciadas, sino que deberá estar respaldada por una resolución firme, con respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

Qué consecuencias tendría figurar en el registro

El proyecto establece que las personas incorporadas al registro tendrán prohibido mantener animales a su cargo. Además, deberán completar, dentro de los primeros seis meses desde su inscripción, una capacitación obligatoria sobre derecho animal, bienestar y tenencia responsable.

Los cursos estarían a cargo de profesionales especializados del Ministerio Público de Río Negro, de acuerdo con lo previsto en la iniciativa.

El texto también contempla que el incumplimiento de las obligaciones pueda derivar en la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales. Para aplicar esa medida, se deberán establecer mecanismos de coordinación con los organismos recaudadores.

La incorporación al registro alcanzaría a personas con sanciones administrativas firmes por infracciones vinculadas con el cuidado responsable de animales, casos de reincidencia por maltrato, abandono o crueldad, condenas penales firmes y sanciones previstas en el artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.

Cómo funcionaría el registro en Río Negro

La iniciativa propone que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático sea la autoridad de aplicación, responsable de administrar, actualizar y resguardar la información. Para ello, trabajaría en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

El proyecto también prevé la publicación anual del registro en el Boletín Oficial.

Durante el debate en comisiones, Odarda destacó el papel de los fiscales en la investigación de hechos de crueldad animal y sostuvo que hubo cambios en la respuesta judicial frente a estas denuncias. Como antecedente, mencionó la Instrucción General 2/20 de la Procuración General de Río Negro, relacionada con la actuación del Ministerio Público en este tipo de casos.

La legisladora señaló que durante años muchas denuncias no recibían suficiente atención y defendió la necesidad de contar con herramientas que permitan prevenir la reiteración de estas conductas.

Los casos de maltrato animal que fundamentan la propuesta

Entre los antecedentes incluidos en los fundamentos del proyecto figuran episodios registrados en distintas localidades de la provincia.

Uno de ellos es el caso de Byron, un perro Terranova que murió en General Roca en septiembre de 2020 tras recibir una patada que le provocó un desgarro hepático y una hemorragia interna. El hecho derivó en una sentencia judicial por crueldad animal en 2022.

También se menciona una causa por la faena clandestina de dos yeguas en General Roca, una de ellas preñada y otra que había parido recientemente. El proceso concluyó con condenas de prisión efectiva para cinco personas, confirmadas posteriormente por el Tribunal de Impugnación.

En San Antonio Oeste, otro de los antecedentes corresponde a Roco, un perro caniche que sufrió graves lesiones después de que un hombre lo arrojara violentamente contra el suelo. La iniciativa también incorpora el caso de Pilincho, conocido como Tigre, un perro que presentaba desnutrición extrema, heridas y un grave deterioro físico, por el que se inició una causa vinculada con abandono y crueldad animal.

El proyecto recuerda, además, la muerte de Luna, una perra de Cipolletti que fue atropellada. En ese proceso se alcanzó una solución alternativa que incluyó disculpas públicas, la realización de un mural de concientización, un aporte económico a una asociación protectora y capacitación en derecho animal.

Con el dictamen favorable en comisiones, la propuesta busca avanzar hacia un sistema provincial que combine sanciones, formación y restricciones para personas responsables de hechos de maltrato. Sin embargo, todavía debe completar el trámite legislativo para convertirse en ley.