​Río Negro recibió el traspaso del Tren del Valle y comienza una transición de 120 días 

El Gobierno nacional oficializó el traspaso del Tren del Valle a Río Negro. Tren Patagónico tendrá a su cargo la transición, las obras y la preparación del servicio entre Cipolletti y Chichinales.

El Tren del Valle inicia una nueva etapa bajo la órbita de Río Negro. El Gobierno nacional oficializó el traspaso del servicio de pasajeros mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que habilita a la provincia a avanzar con la transferencia de la operación a la empresa estatal Tren Patagónico.

Con la notificación formal, comenzó a correr un plazo de 120 días para completar el proceso, aunque desde la provincia señalaron que buscarán concretarlo antes si las condiciones lo permiten.

Roberto López, referente de Tren Patagónico, confirmó a ANRoca que recibió la comunicación oficial y explicó que ahora se abre una etapa de trabajo administrativo, técnico y operativo para preparar la reactivación del ferrocarril en el Alto Valle.

Qué incluye el traspaso del Tren del Valle

La transferencia comprende los recursos que actualmente están bajo la órbita de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), entre ellos el material rodante, los elementos utilizados para prestar el servicio y el personal vinculado a la operación.

Según explicó López, la resolución permite avanzar con los trámites necesarios para organizar el proyecto ferroviario y definir cómo funcionará el servicio bajo la gestión provincial.

Uno de los objetivos planteados es desarrollar el corredor entre Cipolletti y Chichinales, con una planificación que deberá contemplar tanto la infraestructura como las condiciones necesarias para poner los trenes en circulación.

También será necesario realizar el mantenimiento del material rodante y organizar los aspectos operativos del servicio.

López señaló que el proceso incluirá la preparación de los trenes que se utilizarán en el recorrido y la coordinación con el esquema ferroviario que actualmente funciona en el sector de Neuquén bajo la órbita de SOFSE.

La resolución constituye un paso administrativo clave, pero todavía quedan tareas técnicas y obras por completar antes de que el servicio pueda volver a funcionar.

Cuándo habrá convocatorias laborales

La transferencia también abre expectativas por la posibilidad de generar empleo en el sector ferroviario. Sin embargo, desde Tren Patagónico aclararon que las convocatorias no serán inmediatas.

Primero deberán definirse las obras, el mantenimiento de las vías y los pasos a nivel, y la modalidad de operación. Una vez que esos aspectos estén más avanzados, podrán determinarse las necesidades de personal.

Entre los puestos que podría requerir el servicio se encuentran guardas, conductores, ayudantes de conducción y trabajadores con formación electromecánica. Además, será necesario organizar instancias de capacitación para quienes se incorporen.