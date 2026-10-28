​Anunciaron cuándo asfaltarán las colectoras de Puente 83 y por qué sigue cerrado el tramo central 

Alberto Weretilneck anunció que en noviembre podrían comenzar las obras de asfaltado de las colectoras de Puente 83, entre Cipolletti y Fernández Oro. La apertura de los carriles centrales sigue pendiente.

Cipolletti.- Las colectoras de Puente 83, sobre la Ruta Nacional 22, podrían comenzar a asfaltarse a mediados de noviembre. Así lo anunció el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien explicó que la fecha dependerá de que se resuelva una cuestión contractual pendiente con el Estado nacional.

La obra busca mejorar la circulación en el tramo que conecta Cipolletti con Fernández Oro, donde las calles laterales presentan pozos y un marcado deterioro. Mientras continúa sin terminar la ampliación de la autovía, esas colectoras son utilizadas por automovilistas y transportistas.

Según explicó Weretilneck, todavía hay contratos vigentes entre Vialidad Nacional y empresas privadas. Para avanzar con la pavimentación, será necesario rescindirlos o alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas. Las gestiones están en marcha, aunque todavía no hay una fecha confirmada para completar ese procedimiento.

Por qué no habilitan los cuatro carriles centrales de la Ruta 22

Aunque una parte importante de la ampliación de la Ruta 22 ya está pavimentada, los cuatro carriles centrales de Puente 83 continuarán cerrados por el momento.

La habilitación requiere resolver cómo se conectarán los barrios ubicados a ambos lados de la autovía. La circulación por la traza central podría afectar los cruces que los vecinos utilizan habitualmente para desplazarse de un sector al otro.

También falta definir una solución para el acceso a Isla Jordán. El sector comprende unos 2,3 kilómetros, con tramos terminados y otros que aún requieren intervenciones.

Hasta que se resuelvan estos puntos, el tránsito seguirá concentrado en las colectoras, lo que refuerza la necesidad de mejorar su estado.

Río Negro busca hacerse cargo de las rutas 22 y 151

La intervención en Puente 83 se enmarca en el plan provincial para mejorar las condiciones de las rutas nacionales 22 y 151. Según lo anunciado por el Gobierno rionegrino, este jueves 29 de octubre está previsto recibir los primeros tramos de ambas vías para comenzar a asumir su administración y recuperación.

Weretilneck cuestionó el deterioro de los caminos y la falta de mantenimiento acumulada durante los últimos años. También advirtió que las mejoras no podrán concretarse de manera inmediata.

El gobernador señaló que existen otros sectores con contratos nacionales vigentes, como la rotonda de Choele Choel, sobre la Ruta 22, y el tramo de la Ruta 151 comprendido entre los kilómetros 3 y 109. En esos puntos también será necesario resolver cuestiones administrativas antes de avanzar con las obras.