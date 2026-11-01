​Tenía prohibido circular, dio más de 3 gramos de alcohol y perdió la moto en Cipolletti 

Un motociclista de 43 años fue interceptado en Cipolletti con más de 3 gramos de alcohol en sangre. La moto tenía prohibición de circular desde septiembre.

Un motociclista de 43 años fue interceptado durante un control policial en Cipolletti luego de que detectaran que circulaba en estado de ebriedad con un vehículo que tenía prohibición de circular. El test de alcoholemia superó los 3 gramos de alcohol por litro de sangre y la moto fue secuestrada durante el procedimiento.

El episodio ocurrió el viernes por la noche, durante una recorrida preventiva de efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Zona I sobre calle Circunvalación al 2000.

En ese sector, los uniformados observaron al hombre junto a una Gilera Smash 110 mientras consumía bebidas alcohólicas en la vía pública. Al solicitarle la documentación correspondiente, comprobaron que no tenía DNI, licencia de conducir ni seguro obligatorio.

La moto tenía prohibición de circular desde septiembre

La situación se agravó cuando los efectivos consultaron la patente en el sistema informático policial. Allí constataron que la motocicleta registraba una prohibición de circular vigente desde septiembre.

Ante las irregularidades detectadas y las condiciones en las que se encontraba el conductor, la Policía solicitó la intervención de inspectores de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente control de alcoholemia.

El resultado fue contundente: el hombre tenía más de 3,0 gramos de alcohol por litro de sangre, un registro que evidenció un elevado nivel de intoxicación alcohólica.

Secuestraron la motocicleta

Después de la prueba, los inspectores dispusieron el secuestro preventivo de la Gilera Smash 110 y su traslado al depósito municipal.

El procedimiento se originó durante un patrullaje de prevención y terminó con el retiro de circulación de una motocicleta que ya tenía una restricción vigente. A esto se sumó el resultado del test realizado al conductor, que superó ampliamente los límites habituales de detección de alcohol en sangre.