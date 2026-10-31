​Aeropuertos de Bariloche y Viedma: anuncian inversiones y mejoras en las terminales 

Río Negro anunció mejoras en los aeropuertos de Bariloche y Viedma. Habrá ampliaciones, nuevos servicios y obras en los accesos para fortalecer la conectividad.

Los aeropuertos de Bariloche y Viedma tendrán nuevas intervenciones para ampliar sus servicios y mejorar las condiciones de atención a los pasajeros. El plan contempla una inversión superior a los US$ 25 millones para la terminal de Bariloche, mientras que en la capital provincial se prevén renovaciones de distintos espacios y mejoras en su funcionamiento.

Las iniciativas forman parte de las inversiones previstas por Aeropuertos Argentina y se complementarán con obras viales que el Gobierno de Río Negro ejecuta y proyecta en los accesos a ambas terminales. La secretaria de Turismo provincial, María Sol Canalda, destacó que las mejoras buscan acompañar el crecimiento de la conectividad aérea y la actividad turística.

Bariloche tendrá una inversión superior a los US$ 25 millones

En el aeropuerto de Bariloche, las intervenciones incluirán la ampliación de las áreas de embarque y espera, la incorporación de nuevos servicios para los pasajeros y mejoras en materia de seguridad aeroportuaria.

La inversión prevista supera los US$ 25 millones y apunta a responder a la demanda de una terminal que recibe más de 2,2 millones de pasajeros por año. Se trata de una de las principales puertas de entrada a la Patagonia y un punto estratégico para el movimiento turístico de la provincia.

Canalda sostuvo que el volumen de pasajeros requiere una infraestructura acorde con el movimiento que registra el aeropuerto y con el objetivo de fortalecer su conexión con las principales ciudades del país y otros destinos patagónicos.

También avanzan las obras en el acceso al aeropuerto

Las mejoras dentro de la terminal se complementan con la renovación de la Ruta Provincial 80, el principal acceso al aeropuerto de Bariloche. El Gobierno provincial puso en marcha trabajos sobre 5,6 kilómetros, con una inversión superior a los $4.475 millones.

El proyecto contempla la renovación de la calzada, mejoras en las banquinas y nueva señalización, además de intervenciones destinadas a reforzar la seguridad vial.

A estas obras se suma la nueva terminal de ómnibus de Bariloche, cuya construcción se encuentra en su etapa final. La infraestructura permitirá mejorar los servicios de transporte terrestre y las conexiones con localidades como El Bolsón y Dina Huapi, además de otros destinos de la Región Sur y la Patagonia.

Qué mejoras están previstas para el aeropuerto de Viedma

En el aeropuerto Gobernador Castello de Viedma también se proyectan intervenciones dentro de la terminal. El programa contempla la renovación de espacios destinados a los pasajeros y mejoras en las condiciones generales de funcionamiento.

Por el momento, las obras aeroportuarias no tienen una fecha de inicio confirmada. En paralelo, la Provincia prevé modernizar los accesos mediante un proyecto de repavimentación sobre las rutas provinciales 1 y 51.

Los trabajos viales abarcarán 5,5 kilómetros y demandarán una inversión superior a los $5.400 millones. Entre las tareas previstas figuran el ensanche de la calzada, la construcción de nuevas rotondas, la renovación de banquinas, la instalación de iluminación y la actualización de la señalización.

Buscan recuperar vuelos directos con el sur de Chile

La agenda de conectividad también incluye gestiones para recuperar conexiones aéreas directas entre Bariloche y distintas ciudades del sur de Chile, además de sostener durante las temporadas de mayor demanda los vuelos con Santiago.

Según explicó Canalda, la ampliación de la categoría de vuelos regionales para conexiones de hasta 1.000 kilómetros, junto con una reducción del 56% en la tasa aeroportuaria correspondiente, genera condiciones más favorables para avanzar con ese objetivo.

La funcionaria señaló que una conexión más directa permitiría facilitar los viajes de estudiantes y visitantes chilenos, ampliar su estadía en Bariloche y generar movimiento en los sectores comercial, gastronómico y hotelero.

Las inversiones en las terminales, la renovación de los accesos y la búsqueda de nuevas rutas forman parte de una estrategia para mejorar la conectividad de Río Negro. El desafío será acompañar el crecimiento del turismo y facilitar también los traslados de los residentes durante todo el año.