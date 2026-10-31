​Bariloche proyecta un sistema regional de residuos con una inversión de $1.400 millones 

Bariloche avanza en los estudios para un sistema regional de residuos con una inversión prevista superior a $1.400 millones y alcance en cuatro localidades.

Bariloche avanza en la planificación de un sistema regional para gestionar los residuos, con una inversión prevista superior a los $1.400 millones destinada a realizar los estudios técnicos. El proyecto contempla la recolección, separación, tratamiento y disposición final de los desechos, e incluye a Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo, en coordinación con el Gobierno de Río Negro.

El intendente Walter Cortés recibió del gobernador Alberto Weretilneck una comunicación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que declaró elegible el gasto de la consultoría y dio su conformidad para incorporarlo al plan de adquisiciones. Este paso permite avanzar con los estudios necesarios para definir el funcionamiento y el alcance del futuro esquema regional.

La iniciativa busca establecer una planificación a largo plazo y coordinar las políticas de gestión de residuos entre los municipios involucrados.

Qué trabajos realiza Bariloche en el vertedero

Mientras se avanza con los estudios, el Municipio continúa con distintas intervenciones en el vertedero local. Entre ellas se encuentran el ordenamiento del predio, el refuerzo de la seguridad y la construcción de una nueva celda para el desarrollo del relleno sanitario.

También se realizan controles de acceso, tareas de vigilancia y medidas de prevención de incendios. A su vez, se decidió destinar los residuos forestales y los materiales provenientes de obras a un sector diferenciado, con el objetivo de reducir el volumen de desechos que ingresa al vertedero y organizar su disposición según sus características.

El plan incluye acciones fuera del predio, como la instalación de puntos verdes y actividades de concientización y educación ambiental.

Además, el Ejecutivo municipal presentó ante el Concejo un proyecto para crear registros de grandes generadores de residuos y recuperadores. La propuesta apunta a facilitar el vínculo entre ambos sectores y promover la recuperación de materiales.

El proyecto incluye a otras localidades de la región

Para avanzar con esta etapa, el Municipio prevé conformar un equipo técnico que funcionará como interlocutor ante la Agencia Francesa de Desarrollo y participará de la coordinación con la Provincia y las localidades involucradas.

El Gobierno de Río Negro, por su parte, asumió el compromiso de impulsar el financiamiento necesario para concretar el sistema que se defina a partir de los estudios.

La planificación busca que la gestión de residuos deje de abordarse de manera aislada y permita avanzar hacia una solución compartida, con un sitio de disposición final que contemple las necesidades de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo.

La inversión anunciada corresponde a esta etapa de estudios y consultoría. La concreción del sistema regional dependerá de las definiciones técnicas y del financiamiento que se gestione para llevar adelante las obras y servicios necesarios.