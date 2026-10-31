​Intentaron ingresar droga a la cárcel de Cipolletti y los penitenciarios la encontraron 

Penitenciarios encontraron 3,4 gramos de marihuana en la cárcel de Cipolletti. La droga habría sido arrojada desde el exterior hacia el Pabellón A.

Una recorrida de control permitió detectar un envoltorio con marihuana que habría sido arrojado desde el exterior hacia el interior del Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti. El hallazgo se produjo durante la noche del jueves en el sector de los baños del Pabellón A y terminó con el secuestro de 3,4 gramos de cannabis.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Servicio Penitenciario Provincial, que realizaba tareas preventivas en el perímetro de los pabellones y en el sector de celdas de preingreso.

Dónde encontraron el envoltorio con droga

La recorrida comenzó alrededor de las 21 y abarcó los pabellones A, B, C y D. Al llegar a la zona del Pabellón A, a la altura de la celda 4 y en el sector externo de los baños, los agentes advirtieron la presencia de un paquete sospechoso.

Al revisarlo, encontraron una piedra y varios envoltorios. Uno de ellos contenía un sobre de jugo en polvo, mientras que otros dos, uno transparente y otro negro, tenían una sustancia vegetal con un fuerte olor.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Atención Inicial, que dispuso el secuestro del material y la realización de las pruebas correspondientes.

El narcotest confirmó que era cannabis

El análisis orientativo realizado mediante un reactivo en aerosol dio resultado positivo para cannabis. Luego, el pesaje estableció que la cantidad secuestrada era de 3,4 gramos.

El hallazgo permitió detectar un posible intento de ingreso de sustancias prohibidas desde el exterior de la unidad penitenciaria.

Las recorridas preventivas y los controles perimetrales forman parte de los procedimientos habituales del Servicio Penitenciario para evitar el ingreso de drogas y otros elementos no autorizados a los establecimientos de detención.