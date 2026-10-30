​Rescataron a dos turistas desorientados en el cerro O’Connor, cerca de Villa La Angostura 

Dos turistas fueron rescatados en el cerro O’Connor, cerca de Villa La Angostura. Estaban desorientados y no habían realizado el registro obligatorio.

Dos turistas que se habían desorientado mientras recorrían el cerro O’Connor, en el sector noroeste del Parque Nacional Nahuel Huapi, fueron encontrados y evacuados durante la tarde de ayer. El operativo se desarrolló en las inmediaciones de Villa La Angostura y terminó sin personas lesionadas.

La intervención comenzó alrededor de las 17, cuando la Comisaría N.º 28 de Villa La Angostura recibió un aviso sobre la situación de los dos jóvenes. Desde allí dieron intervención al teléfono de guardia de la Zona Noroeste del Parque Nacional, que activó el protocolo de búsqueda.

Del operativo participaron tres brigadistas del Parque Nacional y miembros del grupo de búsqueda y rescate BRZA de Villa La Angostura. Los equipos comenzaron a recorrer el sendero a pie y lograron localizar a los turistas a unos 300 metros del inicio de la senda.

Ambos se encontraban en buen estado de salud y fueron evacuados del lugar. El procedimiento concluyó cerca de las 18.40.

Tras el rescate, se constató que los jóvenes no habían completado el Registro de Trekking obligatorio, un requisito para quienes realizan determinados recorridos dentro del área protegida.

A raíz de esta situación, el cuerpo de guardaparques se comunicó con los turistas para iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que las salidas a la montaña requieren planificación previa. Antes de iniciar una caminata, es importante conocer las características y dificultades del sendero, completar el registro correspondiente y consultar las condiciones meteorológicas.

También recomendaron llevar el equipamiento adecuado y respetar las indicaciones y restricciones vigentes.

La falta de preparación puede generar situaciones de riesgo no solo para quienes realizan la actividad, sino también para los guardaparques, brigadistas y rescatistas que deben intervenir ante una emergencia. El operativo en el cerro O’Connor volvió a poner en primer plano la importancia de tomar precauciones antes de salir a recorrer los senderos de la región.