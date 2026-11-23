Continúa la búsqueda del camionero de 28 años desaparecido en un canal de riego de Cinco Saltos. El operativo terminó sin resultados y se retomará el lunes.

La búsqueda del camionero de 28 años desaparecido en un canal de riego de Cinco Saltos continúa sin resultados. El operativo se extendió durante todo este domingo, pero los equipos de rescate no encontraron rastros del joven y volverán a trabajar desde las primeras horas del lunes.

Durante la jornada, Bomberos Voluntarios realizaron tareas de despeje en distintos sectores del canal para facilitar el acceso a zonas de difícil inspección. Los efectivos cortaron árboles y retiraron ramas que caían sobre el curso de agua y obstaculizaban las tareas de búsqueda.

A pesar de los trabajos realizados, el resultado fue negativo y no hubo novedades sobre el paradero del camionero.

Un amplio operativo de búsqueda en Cinco Saltos

El despliegue reúne a distintas fuerzas y organismos que trabajan de manera coordinada bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

La intervención está encabezada por personal de la Comisaría 7ª de Cinco Saltos y cuenta con la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, la Brigada de Investigaciones y la Brigada Rural de la Policía de Río Negro.

Para ampliar el rastrillaje y cubrir diferentes sectores del canal se utilizan distintos recursos, entre ellos kayaks, drones y equipos de buzos.

Las tareas se concentran en la inspección del curso de agua y en aquellos puntos donde las condiciones del terreno y la vegetación dificultan el acceso de los rescatistas.

La búsqueda continuará este lunes

Con el paso de los días, la preocupación por la desaparición del joven camionero se mantiene, mientras los equipos continúan trabajando para encontrar alguna pista que permita determinar qué ocurrió.

Tras una nueva jornada sin resultados, el operativo quedó interrumpido y está previsto que se retome durante las primeras horas del lunes, con la participación de las distintas unidades que intervienen en el procedimiento.

Hasta el momento, no se informó sobre el hallazgo de elementos que permitan establecer el paradero del hombre de 28 años.