Una sesión del Concejo Deliberante de Cinco Saltos terminó con denuncias de insultos y hostigamiento contra concejales opositores. Una edil se retiró del recinto.

Una sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cinco Saltos terminó en medio de un fuerte escándalo institucional, luego de que concejales de la oposición denunciaran burlas, insultos y presiones dentro del recinto. El episodio involucró a José Rossi, padre del intendente Enrique Rossi, y al funcionario municipal Pastrana, quienes ingresaron durante el debate y protagonizaron un tenso cruce con una edil opositora.

El momento de mayor tensión se produjo mientras la concejal Mirta Almanza hacía uso de la palabra. Según las denuncias, José Rossi lanzó fuertes descalificaciones contra la representante legislativa, en un contexto de hostigamiento que alteró el desarrollo normal de la sesión.

La presencia de personas vinculadas al entorno del oficialismo dentro del recinto profundizó el conflicto. Entre ellas se encontraba Pastrana, integrante del gabinete municipal, cuya participación también quedó señalada en los cuestionamientos planteados por la oposición.

La concejal decidió abandonar la sesión

En medio de los insultos y las situaciones denunciadas, Almanza resolvió retirarse del recinto al considerar que no estaban dadas las condiciones para continuar con el debate.

El episodio generó un fuerte malestar político y puso en discusión las garantías necesarias para que los representantes elegidos por la ciudadanía puedan desarrollar su tarea legislativa sin presiones ni intimidaciones.

Lo ocurrido abrió además un nuevo foco de controversia en la política local, por la participación de personas vinculadas al Ejecutivo municipal en una sesión del cuerpo legislativo y por el trato recibido por una concejal de la oposición.