Seis municipios de Río Negro y Chubut crearon el Corredor Audiovisual de Los Andes junto a la UNRN para atraer rodajes, generar empleo y potenciar el turismo.

Seis municipios de Río Negro y Chubut firmaron un acuerdo con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) para crear el Corredor Audiovisual de Los Andes, una iniciativa que busca posicionar a la Comarca Andina como destino para rodajes, documentales y producciones audiovisuales. La presentación se realizó este 27 de noviembre en el Mirador del Río Azul, con la participación de intendentes y autoridades universitarias.

La nueva red reúne a El Bolsón, Ñorquincó, El Maitén, Cholila, Epuyén y Lago Puelo. Los convenios fueron suscriptos con la UNRN, a través del Laboratorio de Diseño Artístico Audiovisual (LabDAA), que impulsó el proyecto para articular el trabajo entre los gobiernos locales y el sector audiovisual.

La propuesta apunta a convertir los paisajes y las localidades de la región en escenarios para producciones nacionales e internacionales. Además de promover la llegada de equipos de filmación, busca que esa actividad genere movimiento económico, oportunidades laborales y mayor visibilidad turística para la Patagonia Norte.

Qué municipios integran el corredor audiovisual

Del acto participaron el vicerrector de la UNRN Sede Andina, Diego Aguiar, y los intendentes de las seis localidades: Bruno Pogliano, de El Bolsón; Oscar “Corcho” Currilen, de El Maitén; Iván Fernández, de Lago Puelo; Miguel Cuminao, de Ñorquinco; José Alfredo Contreras, de Epuyén; y Silvio Ubando Boudargham, de Cholila.

Durante la firma, los jefes comunales destacaron la posibilidad de coordinar acciones entre municipios de dos provincias y una universidad pública para abrir la región a producciones cinematográficas y audiovisuales de mayor escala.

Aguiar, por su parte, remarcó el trabajo territorial de la universidad y su papel como nexo entre las localidades. También señaló que el proyecto busca poner en valor las capacidades y los recursos de cada municipio para impulsar el desarrollo de la industria audiovisual.

Rodajes, empleo y movimiento turístico: los objetivos del proyecto

Uno de los principales propósitos del corredor es que las producciones que elijan la región generen actividad económica en distintos rubros. La llegada de equipos de filmación puede traducirse en demanda de alojamiento, gastronomía, transporte, logística y otros servicios locales.

También se busca facilitar la incorporación de trabajadores de la zona a los rodajes. Técnicos, camarógrafos, sonidistas y personal de producción podrán encontrar oportunidades laborales sin necesidad de que todos los recursos humanos sean trasladados desde otros puntos del país.

A esto se suma el impacto turístico: las películas, series y documentales pueden mostrar los paisajes y la identidad de las localidades ante audiencias de distintos lugares.

Una red que podría sumar localidades de Chile

El Corredor Audiovisual de Los Andes fue concebido como una iniciativa abierta a nuevas incorporaciones. Aunque comenzó con seis municipios, el proyecto contempla la posibilidad de sumar otras localidades de la región, entre ellas Esquel y Trevelin, además de poblaciones del vecino país de Chile.

También se prevé la participación de áreas protegidas y parques nacionales, así como la vinculación con cámaras de turismo y comercio interesadas en formar parte de la red.

Como herramienta para conectar productoras, locaciones y comunidades, la UNRN proyecta desarrollar una plataforma web y una aplicación móvil. La iniciativa busca que la región cuente con un espacio de promoción y vinculación que facilite la llegada de proyectos audiovisuales.

La creación del corredor abre una nueva posibilidad de articulación regional: aprovechar los paisajes y las capacidades locales para atraer producciones y generar actividad económica más allá de los circuitos turísticos tradicionales.