La Cámara de Cipolletti confirmó la responsabilidad del BPN por dos transferencias no autorizadas mediante phishing y elevó la condena a más de $55 millones.

Un fallo de la Cámara de Apelaciones de Cipolletti volvió a poner bajo análisis la responsabilidad de los bancos frente a las estafas digitales. La Justicia confirmó una condena contra el Banco Provincia del Neuquén (BPN) por dos transferencias que un cliente desconoció y que le provocaron una pérdida cercana a los 15 millones de pesos. La entidad deberá restituir el dinero, pagar intereses e indemnizarlo por daño moral. Además, el monto de la condena fue elevado a más de 55 millones de pesos.

La resolución rechazó la apelación presentada por el banco y confirmó la responsabilidad que había determinado el juzgado de primera instancia. La Cámara también hizo lugar parcialmente al planteo del cliente, lo que derivó en un incremento de la indemnización.

El caso se originó a partir de dos transferencias que salieron de la cuenta del usuario sin su autorización, con apenas veinte minutos de diferencia. El cliente desconoció las operaciones, realizó el reclamo ante la entidad bancaria y presentó una denuncia penal.

Durante el proceso, el BPN sostuvo que las transacciones se habían concretado mediante el uso de las credenciales correctas: usuario, contraseña y token. También argumentó que sus sistemas habían funcionado con normalidad, negó que hubiera existido un hackeo y atribuyó el perjuicio a la conducta del propio titular de la cuenta.

Sin embargo, la Cámara consideró que la validación de las credenciales no era suficiente para demostrar que el cliente había consentido las operaciones.

Por qué el uso del token no demuestra consentimiento

Con apoyo en la pericia informática, el tribunal explicó cómo funcionan las maniobras de phishing e ingeniería social. En estos casos, las víctimas pueden ser inducidas a ingresar sus datos en páginas falsas o a validar códigos de seguridad sin advertir que están habilitando una operación fraudulenta.

La sentencia estableció una diferencia central para los reclamos por estafas bancarias: que el sistema haya reconocido credenciales válidas no significa necesariamente que el titular haya autorizado una transferencia.

En ese sentido, el fallo sostuvo que la autenticación correcta “acredita que el sistema aceptó credenciales válidas”, pero “no demuestra, por sí misma, la existencia de consentimiento del titular”.

La Cámara también identificó una serie de señales que, a su criterio, debieron activar los mecanismos de prevención del banco. Antes de las transferencias se habían registrado intentos fallidos de validación del token. Además, antes de la segunda operación se incorporó un nuevo destinatario, una modificación que podía resultar relevante para detectar una actividad inusual.

A pesar de esa secuencia, el cliente no recibió ninguna advertencia. La entidad tampoco logró explicar de qué manera habían respondido sus sistemas de monitoreo ante esos movimientos ni qué controles adicionales había aplicado para verificar las operaciones.

El deber de seguridad de los bancos en la banca digital

Otro elemento considerado por los jueces fue la información que el propio BPN aportó durante el expediente: la entidad había registrado 1.415 fraudes confirmados en el transcurso de un año.

Para la Cámara, ese dato demostraba que el banco conocía los riesgos asociados a la operatoria digital y debía contar con mecanismos adecuados para prevenir y detectar movimientos sospechosos. No obstante, aclaró que la cantidad de fraudes registrados no alcanzaba, por sí sola, para acreditar una conducta de especial gravedad.

En el análisis jurídico, el tribunal encuadró el conflicto dentro del régimen de defensa del consumidor, con fundamento en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240.

También aplicó la doctrina establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el precedente “Bartorelli”, que exige a las entidades financieras monitorear las operaciones de acuerdo con el perfil de cada cliente y disponer de herramientas para intervenir ante comportamientos que puedan resultar sospechosos. Esa interpretación del máximo tribunal provincial es obligatoria para los demás órganos judiciales de Río Negro, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Cámara también descartó que la conducta del usuario permitiera liberar al banco de responsabilidad. Consideró que la entrega de datos personales bajo engaño pudo haber sido una condición para que se concretara la estafa, pero no necesariamente la causa que rompiera el vínculo de responsabilidad de la entidad.

El criterio se apoyó en un precedente del propio tribunal que establece que “no puede trasladarse al consumidor el riesgo propio del sistema”.

La decisión deja un criterio relevante para los conflictos vinculados con la banca digital: la utilización de claves y mecanismos de autenticación no exime automáticamente a las entidades financieras de responder por operaciones desconocidas. También deben demostrar que sus sistemas de seguridad y monitoreo actuaron de manera adecuada frente a señales que podían advertir una maniobra fraudulenta.