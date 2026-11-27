Dos personas intentaron ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Cipolletti durante la madrugada del jueves. Secuestraron marihuana y otros objetos.

Un intento de ingreso de elementos prohibidos fue detectado durante la madrugada del jueves en la cárcel de Cipolletti. Dos personas que circulaban en una moto arrojaron dos paquetes hacia el perímetro del Pabellón B, pero la maniobra fue advertida por el personal penitenciario desde una de las garitas de vigilancia. Entre los elementos secuestrados encontraron 49,5 gramos de marihuana, un chip de telefonía celular y pastillas.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 en el Establecimiento de Ejecución Penal 5. Según se informó, uno de los ocupantes de la moto descendió del vehículo, corrió hasta el alambrado y lanzó un paquete hacia el espacio ubicado entre los cercos de seguridad. En la jerga carcelaria, este tipo de maniobra es conocida como una “paloma”.

Los efectivos dieron la voz de alto, pero los sospechosos no se detuvieron. Ante esa situación, se efectuó un disparo de advertencia. En medio de la huida, el acompañante arrojó un segundo paquete antes de escapar junto al conductor de la moto.

Qué encontraron dentro de los paquetes

Una vez que los dos individuos se retiraron, el personal penitenciario realizó un rastrillaje en el sector y recuperó dos envoltorios: uno blanco, confeccionado con una tela similar a una media, y otro de color bordó.

Al revisar el contenido, los agentes encontraron dos piedras, dos envoltorios con una sustancia vegetal, un chip de telefonía celular y ocho pastillas identificadas como ibuprofeno de 400 miligramos.

Las muestras de la sustancia vegetal fueron sometidas a un narcotest, que confirmó la presencia de marihuana. El pesaje total alcanzó los 49,5 gramos.

Intervino la Fiscalía Federal

Tras el procedimiento tomó intervención la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro de la sustancia estupefaciente. Los demás elementos quedaron a disposición de las autoridades del establecimiento penitenciario.

La intervención permitió recuperar los paquetes antes de que pudieran superar el perímetro de seguridad y llegar al interior de la cárcel. La maniobra volvió a poner el foco en los intentos de ingreso de objetos prohibidos mediante lanzamientos desde el exterior y en los controles que se realizan durante las guardias nocturnas.