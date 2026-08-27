​Robó cuatro botellas de whisky en un supermercado y terminó detenido 

La Policía de Río Negro realizó dos procedimientos en Bariloche: secuestró marihuana en un allanamiento por amenazas y detuvo a un hombre por un hurto.

Dos procedimientos realizados por la Policía de Río Negro en Bariloche terminaron con el secuestro de marihuana durante un allanamiento vinculado a una investigación por amenazas y con la detención de un hombre acusado de intentar robar cuatro botellas de whisky de un supermercado.

El primero de los hechos ocurrió en un comercio de la ciudad, donde un hombre fue retenido por personal de seguridad privada luego de intentar llevarse bebidas alcohólicas sin pagarlas.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la Comisaría 27° acudieron al lugar y constataron que el sospechoso había intentado sustraer una botella de Chivas Regal 12, una de Jack Daniel’s y dos de Johnnie Walker Double Black.

La maniobra fue advertida antes de que pudiera retirarse del supermercado y el hombre quedó a disposición de la Fiscalía, que ordenó su detención y el inicio de actuaciones por hurto en grado de tentativa.

El segundo procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por amenazas que tramita ante la Fiscalía 5 de Bariloche.

Personal de la Comisaría 28° realizó un allanamiento bajo orden judicial y, durante la inspección de la vivienda, encontró un frasco de vidrio y un envase de lata que contenían flores de marihuana.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal y se convocó a personal de Toxicomanía para realizar las actuaciones correspondientes.

Los efectivos llevaron adelante el pesaje de la sustancia, el registro fotográfico y un narcotest orientativo. La marihuana fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia Federal.

A partir del procedimiento, las autoridades dispusieron la imputación del hombre que se encontraba en la vivienda y la realización de otras medidas, entre ellas la extracción de fichas decadactilares.

La investigación por las amenazas continuará en el ámbito de la Justicia provincial, mientras que el hallazgo de la sustancia quedó bajo intervención federal.

Los dos procedimientos se produjeron en el marco de investigaciones diferentes, aunque ambos terminaron con actuaciones judiciales y la intervención de distintas áreas de la Policía y del Ministerio Público.