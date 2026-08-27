​Plan Fines 2026 en Río Negro: cómo terminar el secundario y dónde inscribirse 

El Ministerio de Educación abrió una nueva oportunidad para jóvenes y adultos que adeudan hasta cinco materias. La preinscripción será del 31 de agosto al 11 de septiembre y habrá cursada presencial en Cipolletti, Bariloche y General Roca.

Las personas mayores de 18 años que todavía adeuden materias del secundario tendrán una nueva oportunidad para completar sus estudios en Río Negro. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos abrió la preinscripción al Plan Fines 2026, línea Deudores de Materias.

El período de preinscripción será del lunes 31 de agosto al viernes 11 de septiembre y está destinado a quienes hayan cursado el último año del secundario como estudiantes regulares y tengan pendientes hasta cinco materias.

La propuesta busca que los estudiantes puedan obtener el título secundario y, a partir de allí, acceder a nuevas posibilidades para continuar una carrera, mejorar sus oportunidades laborales o completar proyectos personales.

Dónde se podrá cursar el Plan Fines en Río Negro

El programa tendrá modalidad presencial en Cipolletti, Bariloche y General Roca. Para quienes residan en otras localidades de la provincia, la cursada será virtual a través de la plataforma educativa del Ministerio de Educación.

En las tres ciudades que tendrán modalidad presencial, las personas interesadas deberán acercarse a las siguientes sedes:

Cipolletti: CEM N° 74, ubicado en Miguel Muñoz 235. La atención será los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22.

Bariloche: CEM N° 77, en Albarracín 234. La inscripción se realizará de lunes a viernes de 19 a 21.

General Roca: CEM N° 73, ubicado en Isidro Lobo 850. La atención será lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 21, y martes de 19 a 20.

Cómo inscribirse al Plan Fines 2026

Quienes vivan fuera de Cipolletti, Bariloche y General Roca podrán realizar la preinscripción de manera virtual.

También está disponible el formulario de preinscripción online para las personas interesadas.

Formulario de preinscripción al Plan Fines 2026

Al momento de realizar el trámite será necesario presentar:

DNI.

Certificado de estudios incompletos.

La inscripción definitiva será confirmada posteriormente por correo electrónico por la coordinación del Plan Fines, de acuerdo con la documentación presentada y la disponibilidad de vacantes.

Cuándo comienza la cursada

La cursada del Plan Fines 2026 se desarrollará entre el 5 de octubre y el 27 de noviembre, tanto para quienes concurran de manera presencial como para quienes participen de forma virtual.

Para realizar consultas o solicitar más información, los interesados pueden comunicarse con la coordinación del programa a través del correo [email protected].

La iniciativa representa una nueva posibilidad para que quienes dejaron materias pendientes puedan completar el secundario sin tener que volver a cursar todo el último año.