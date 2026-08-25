​Heladas en Neuquén y Río Negro: anticipan mínimas de hasta 3°C en los valles 

El ingreso de aire húmedo mantendrá la nubosidad y podría provocar lloviznas durante la madrugada. Para las principales zonas productivas de los valles se prevé baja probabilidad de heladas, aunque las temperaturas mínimas podrían llegar a 3°C.

El ingreso de aire húmedo mantiene cielos mayormente cubiertos e inestabilidad en distintos sectores de Neuquén y Río Negro. Durante la madrugada se esperan lloviznas débiles, mientras que hacia el amanecer la nubosidad comenzará a disminuir y la presión atmosférica estará en ascenso.

De acuerdo con el pronóstico para los valles bajo riego, la probabilidad de heladas será baja en las distintas regiones. Sin embargo, las temperaturas mínimas previstas se ubican entre 3°C y 8°C, por lo que se recomienda prestar atención a las condiciones locales, especialmente en zonas productivas.

Cómo estará el tiempo en cada región

Norte del Alto Valle: comprende Añelo, San Patricio del Chañar y Vista Alegre. Se espera cielo mayormente cubierto, inestabilidad y lloviznas, con una mejora parcial hacia el amanecer. Los vientos serán débiles del nor noreste, rotando al noroeste. La mínima prevista será de 3°C a 6°C, con baja probabilidad de heladas.

Oeste del Alto Valle: en Senillosa y Plottier se mantendrán condiciones similares, con cielo cubierto, posibilidad de lloviznas y posterior disminución de la nubosidad. La mínima estará entre 3°C y 6°C y también habrá baja probabilidad de heladas.

Alto Valle centro: desde la zona de Confluencia hasta Valle Azul, se prevé cielo mayormente cubierto, inestabilidad y lloviznas durante la madrugada. Los vientos serán débiles del nor noreste, con rotación al noroeste. Las temperaturas mínimas estarán entre 3°C y 6°C.

Valle Medio: desde Chimpay hasta Colonia Josefa, continuará el cielo cubierto con inestabilidad y posibles lloviznas. Los vientos serán regulares del nor noreste y luego rotarán al noroeste. Se esperan mínimas de 5°C a 8°C, con baja probabilidad de heladas.

Valle Inferior y noreste: en Río Colorado, General Conesa y Guardia Mitre también se prevén lluvias débiles y nubosidad durante la madrugada. La mínima estará entre 5°C y 8°C y la probabilidad de heladas será baja.

Región Atlántica: para Carmen de Patagones, Viedma y San Antonio Oeste se pronostica cielo mayormente cubierto, inestabilidad y lloviznas, con una posterior disminución de la nubosidad. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 4°C y 7°C.

En términos generales, las condiciones más frías se esperan en el Alto Valle, donde las mínimas podrían descender hasta los 3°C. Aun así, el ingreso de humedad y la presencia de nubosidad reducen la posibilidad de que se produzcan heladas generalizadas.