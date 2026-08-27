​Heladas en Neuquén y Río Negro: cuál será la temperatura mínima esta madrugada en los valles 

El pronóstico anticipa una noche mayormente despejada y baja probabilidad de heladas en las zonas productivas. Las mínimas estarán entre 2 y 6 grados.

El Servicio de Pronósticos de Heladas Tardías para los Valles Bajo Riego de Neuquén y Río Negro emitió su informe para la noche de este miércoles 26 y la madrugada del jueves 27 de agosto.

Según el pronóstico, se espera cielo mayormente despejado, con vientos moderados del oeste que irán disminuyendo hacia la madrugada. En toda la región se mantiene una baja probabilidad de heladas.

Las temperaturas mínimas previstas se ubican entre 2 y 6 °C, dependiendo de la zona.

Cómo estará en cada zona

Norte del Alto Valle — Añelo, El Chañar y Villa Alegre

Cielo mayormente despejado, presión en leve ascenso y vientos moderados del oeste.

Mínima: 2 a 5 °C.

Probabilidad de heladas: baja.

Oeste del Alto Valle — Senillosa y Plottier

Cielo mayormente despejado, presión en leve ascenso y vientos moderados del oeste.

Mínima: 2 a 5 °C.

Probabilidad de heladas: baja.

Alto Valle Centro — de Confluencia a Valle Azul

Cielo mayormente despejado, presión en leve ascenso y vientos moderados del oeste.

Mínima: 2 a 5 °C.

Probabilidad de heladas: baja.

Valle Medio — de Chimpay a Colonia Josefa

Cielo mayormente despejado, presión en leve ascenso y vientos moderados del oeste.

Mínima: 2 a 5 °C.

Probabilidad de heladas: baja.

Valle Inferior y noreste — Río Colorado, Conesa y Guardia Mitre

Cielo mayormente despejado, presión en leve ascenso y vientos moderados del noroeste.

Mínima: 2 a 5 °C.

Probabilidad de heladas: baja.

Región Atlántica — Carmen de Patagones, Viedma y San Antonio Oeste/Grande

Cielo mayormente despejado, presión en leve ascenso y vientos moderados del noroeste.

Mínima: 3 a 6 °C.

Probabilidad de heladas: baja.

Por el momento, el informe indica que no se esperan condiciones generalizadas de heladas durante la madrugada del jueves, aunque las temperaturas serán bajas en los sectores productivos de los valles.