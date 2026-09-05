​Río Negro: Hallaron casi 5,5 kilos de cocaína ocultos en un auto secuestrado 

La Policía de Río Negro realizó un nuevo procedimiento en el marco del operativo “Audi” y secuestró 5,499 kilos de cocaína que estaban ocultos en un Ford Focus incautado durante allanamientos realizados meses atrás.

El procedimiento fue resultado de una investigación que lleva 13 meses y que permitió reconstruir el funcionamiento de una organización dedicada al abastecimiento, traslado y distribución de estupefacientes entre el Alto Valle y Bariloche.

La pesquisa se inició con nueve allanamientos simultáneos realizados en mayo, ocho de ellos en Allen y uno en Bariloche. En esa oportunidad se secuestraron 1,6 kilos de cocaína, 1,1 kilos de marihuana, armas de fuego, vehículos, dinero y teléfonos celulares.

A partir del análisis de los dispositivos incautados, los investigadores detectaron indicios que hicieron sospechar que uno de los vehículos secuestrados podía contar con un compartimiento oculto.

Por ese motivo, la Policía volvió a revisar el Ford Focus con tecnología especializada y la participación del perro detector de narcóticos “Máximo”.

Durante la inspección, los efectivos localizaron, debajo de la zona de la luneta trasera, un espacio especialmente acondicionado. Allí encontraron cinco paquetes rectangulares con 5,499 kilos de cocaína, envueltos con grasa roja, papel carbónico y cinta de embalar para dificultar su detección.

Los paquetes presentaban además distintos logos identificatorios, elementos que fueron incorporados a la investigación para determinar su procedencia y vinculación con la organización.

Con este nuevo secuestro, el operativo “Audi” acumula 7,169 kilos de cocaína y 1,165 kilos de marihuana incautados. Además, se realizaron nuevos allanamientos en Allen y requisas en unidades penitenciarias de General Roca, donde se secuestraron teléfonos y otros elementos de interés para la causa.

El operativo contó con la intervención de la Policía de Río Negro, el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Justicia Federal y organismos penitenciarios. El gobernador Alberto Weretilneck destacó el resultado y ratificó la decisión de profundizar la investigación contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.