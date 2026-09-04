​Seis meses de cárcel tras usurpar un departamento y amenazar con un arma 

El hombre ingresó por la fuerza a una vivienda del barrio La Paz y permaneció allí durante casi 12 horas. Al regresar la propietaria, la amenazó con un revólver y efectuó dos disparos sin que salieran proyectiles.

Un hombre fue condenado a seis meses de prisión efectiva por usurpar un departamento del barrio La Paz, en Cipolletti, y amenazar con un arma de fuego a sus propietarios.

La sentencia fue homologada este viernes en una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, luego de que el acusado reconociera su participación en el hecho y aceptara la pena acordada con la fiscalía.

La nueva condena se sumará de manera aritmética a una pena previa de 28 años de prisión, que debía cumplir hasta marzo de 2027. Al momento del hecho, el hombre se encontraba bajo el régimen de libertad asistida y utilizaba una tobillera electrónica.

Ingresó por la fuerza y ocupó el departamento durante casi 12 horas

Según la acusación de la fiscal Alejandra Altamira, el episodio ocurrió el 16 de junio al mediodía, cuando el hombre aprovechó que la propietaria no se encontraba en el lugar para forzar la puerta de ingreso y entrar al departamento.

Una vez dentro, permaneció en la vivienda y la ocupó ilegalmente durante casi doce horas.

Cerca de las 23:15, la propietaria regresó acompañada por sus hermanos y encontró al hombre en el interior del inmueble. Cuando le reclamaron que se retirara, el acusado habría respondido apuntándoles con un revólver y gatillando en dos oportunidades.

Ante la situación, los familiares dieron aviso a la Comisaría 32ª de Cipolletti. Los efectivos llegaron al lugar, ingresaron a la vivienda y detuvieron al acusado.

Se unificó la nueva pena con una condena anterior

Durante la audiencia, el imputado admitió su responsabilidad y prestó conformidad con la pena de seis meses de prisión efectiva. Su abogado particular también aceptó la sanción y la unificación con las condenas dictadas anteriormente en General Roca.

El juez Guillermo Merlo homologó el acuerdo, dispuso la suma aritmética de las condenas, ordenó el pago de las costas del proceso y declaró la reincidencia del acusado.

De esta manera, los seis meses correspondientes a la usurpación se incorporan a la extensa condena que el hombre ya debía cumplir.