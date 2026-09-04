​Río Negro: aprobaron incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad 

La iniciativa, impulsada por la legisladora Roberta Scavo, busca facilitar el acceso al empleo privado mediante incentivos fiscales para los empleadores. Fue aprobada en primera vuelta por 36 votos a favor y tres en contra.

La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto que establece incentivos para empresas y empleadores privados que incorporen a personas con discapacidad. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos) y obtuvo 36 votos afirmativos y tres negativos.

Durante el debate, Scavo sostuvo que la propuesta busca responder a una demanda planteada por personas con discapacidad y avanzar sobre las dificultades que todavía existen para lograr una incorporación efectiva al mercado laboral privado.

“Este proyecto lo que viene a hacer es abordar una deuda que entendemos que tenemos pendiente con la sociedad”, expresó la legisladora.

Según explicó, el proyecto surgió a partir de reclamos relacionados con las oportunidades laborales y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un puesto de trabajo.

“Es un reclamo que nos llegó de las personas con discapacidad, concretamente un reclamo laboral que tiene que ver con el ingreso efectivo al mercado laboral”, señaló.

Incentivos para el sector privado

Scavo recordó que la provincia cuenta con la Ley 2055, que establece un régimen integral para las personas con discapacidad y contempla obligaciones para el sector público. Sin embargo, señaló que no existe un esquema equivalente para promover la contratación en el ámbito privado.

Por ese motivo, la iniciativa plantea generar herramientas que incentiven a las empresas a incorporar trabajadores con discapacidad.

“Lo que detectamos y evaluamos es la posibilidad de brindarle a aquel privado que quiera incorporar a personas con discapacidad un incentivo fiscal para que lo haga”, explicó.

La legisladora también señaló que las dificultades para incorporar trabajadores con discapacidad no necesariamente responden a una falta de voluntad por parte de las empresas, sino que pueden estar vinculadas con dudas sobre cómo llevar adelante el proceso de inclusión.

“Porque a veces no es mala voluntad, sino que hay algún miedo en cómo hago para incorporarlo, cuánto tiempo voy a demorar o cuál es la situación de cada una de esas personas”, indicó.

El objetivo del proyecto

La propuesta busca que el Estado provincial acompañe al sector privado y genere condiciones para ampliar las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad.

“Queremos acompañar y generar que el privado se anime a contratar a personas con discapacidad y tratar de darle un marco a esta situación”, sostuvo Scavo.

En ese sentido, planteó como uno de los objetivos centrales “transformar la asistencia pasiva en productiva y autónoma”, al considerar que las personas con discapacidad también buscan desarrollar una vida laboral y participar activamente de la sociedad.

“Estos ciudadanos de la provincia de Río Negro, como cualquier otro ciudadano, quieren insertarse en la vida laboral”, concluyó.

El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo luego de haber obtenido la aprobación en primera vuelta, con 36 votos positivos y tres negativos.