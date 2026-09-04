​La Legislatura aprobó el traspaso de las rutas 22 y 151 a la Provincia 

La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck fue respaldada por 38 legisladores, mientras que tres votaron en contra. El acuerdo con Nación permitirá a Río Negro planificar y ejecutar obras de mantenimiento, recuperación y mejora en ambos corredores.

La Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría la ley que ratifica el convenio firmado entre el gobernador Alberto Weretilneck y el Gobierno Nacional para que la Provincia asuma progresivamente la gestión de las rutas nacionales 22 y 151.

La votación contó con 38 votos a favor y 3 en contra, correspondientes a legisladores del peronismo. Con este respaldo, Río Negro podrá avanzar en una planificación integral de las necesidades de ambos corredores, considerados estratégicos para la conectividad, la producción y la circulación cotidiana.

El gobernador Weretilneck destacó la decisión de asumir la responsabilidad sobre las rutas y sostuvo que durante años los gobiernos nacionales abandonaron su mantenimiento. En ese sentido, valoró el acompañamiento legislativo y consideró que permitirá transformar los reclamos por el estado de las rutas en una respuesta concreta.

A partir del acuerdo, Vialidad Rionegrina podrá ejecutar nuevas obras, recuperar y mantener calzadas y banquinas e intervenir en accesos, colectoras, rotondas, puentes, señalización e iluminación. Las intervenciones serán priorizadas de acuerdo con criterios de seguridad vial, transitabilidad, conectividad productiva y urgencia técnica.

El convenio también establece que la Provincia no asumirá automáticamente deudas, certificados impagos, reclamos, litigios ni otras obligaciones generadas antes del traspaso. Además, el Gobierno Nacional deberá entregar la documentación técnica existente para que puedan aprovecharse proyectos y estudios realizados previamente.

El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años, lo que permitirá sostener una política vial de largo plazo y establecer prioridades de intervención en los sectores más urgentes de las rutas 22 y 151.