​Yaguar llega a Cipolletti: construirá su primera sucursal en la ciudad sobre la Ruta 151 

Cipolletti tendrá por primera vez un supermercado mayorista de las características de Yaguar. El intendente Rodrigo Buteler anunció la llegada de la cadena, que construirá su primera sucursal en la ciudad como parte de un amplio desarrollo privado ubicado sobre la colectora de la Ruta Nacional 151 y calle Jujuy.

El proyecto contempla una tienda de aproximadamente 6.500 metros cuadrados y otros 1.000 metros cuadrados destinados a maniobras, abastecimiento y logística de camiones.

Un desarrollo de más de 22 hectáreas

La llegada de Yaguar forma parte de un proyecto privado que se extenderá sobre más de 22 hectáreas y que prevé combinar actividades industriales, comerciales y de servicios.

El anteproyecto está dividido en dos grandes sectores. Por un lado, se contempla la creación de un nuevo parque industrial, compuesto por tres macromanzanas y más de 60 lotes destinados a actividades industriales, con calles internas y nueva infraestructura.

Sobre el frente de la Ruta 151 se proyecta además una nueva área comercial y de servicios. Allí, además del mayorista Yaguar, se prevé la construcción de una estación de servicio, locales comerciales, edificios de oficinas y espacios destinados a profesionales.

El desarrollo también contempla unas 300 plazas de estacionamiento.

Cuándo comenzarían las obras

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de anteproyecto y planificación. Según lo anunciado por el municipio, las primeras obras comenzarían durante 2027 y posteriormente el desarrollo avanzaría por etapas.

Desde el municipio destacaron que la instalación de la cadena mayorista representa una nueva inversión privada para Cipolletti y que el emprendimiento podría generar nuevos puestos de trabajo y ampliar la oferta comercial de la ciudad.

La ubicación, sobre uno de los principales accesos a Cipolletti, también apunta a transformar el sector de la Ruta 151 con la incorporación de nuevas actividades comerciales, industriales y de servicios.