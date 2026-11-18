La aplicación Soy Río Negro incorporó la consulta de fotomultas por exceso de velocidad mediante CUIL y permite acceder al pago desde el celular.

Los conductores de Río Negro ya pueden consultar si tienen fotomultas por exceso de velocidad y acceder a su pago directamente desde el celular. La nueva herramienta fue incorporada a la aplicación Soy Río Negro y permite realizar la búsqueda ingresando el número de CUIL, sin necesidad de consultar distintos sitios web.

La funcionalidad comenzó a estar disponible este martes 17 de noviembre y reúne en una misma plataforma la información de las infracciones detectadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. En caso de registrar una multa, los usuarios también pueden acceder al botón de pago para completar el trámite.

La incorporación apunta a simplificar las gestiones y facilitar el acceso a la información sobre infracciones de tránsito desde cualquier teléfono.

Cómo consultar si tenés fotomultas en Río Negro

El procedimiento se realiza a través de Soy Río Negro. Los usuarios deben ingresar a la aplicación y utilizar el número de CUIL para verificar si registran infracciones por exceso de velocidad.

Si el sistema informa que existe una multa, la plataforma permite acceder a la opción de pago correspondiente. De esta manera, la consulta y la gestión quedan concentradas en un mismo entorno digital.

La herramienta se suma a las medidas de digitalización de trámites que impulsa el Gobierno provincial para reducir gestiones presenciales y evitar que los ciudadanos deban recurrir a diferentes páginas para obtener información.

Qué otros trámites se pueden hacer con Soy Río Negro

p>La aplicación reúne distintos servicios provinciales. Entre las gestiones disponibles se encuentran la consulta y el pago de los impuestos Automotor e Inmobiliario, la verificación de deudas y la descarga de boletas de la Agencia de Recaudación Tributaria.

También permite solicitar actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial, además de gestionar cuotas de viviendas del IPPV.

Otra de las opciones es solicitar turnos para el Certificado de Antecedentes Penales, la Verificación Vehicular y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La plataforma también ofrece servicios de orientación y asistencia de APASA y consultas relacionadas con trámites de la Inspección General de Personas Jurídicas.

Cómo descargar la aplicación y comenzar a utilizarla

Soy Río Negro es gratuita y está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para iPhone, mediante App Store.

Para comenzar a utilizarla, es necesario descargarla, crear una Identidad Digital Rionegrina y completar una validación de identidad que se realiza por única vez.

Con la incorporación de las fotomultas, la aplicación amplía la cantidad de gestiones que pueden resolverse desde el teléfono y suma una herramienta vinculada con la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito en la provincia.