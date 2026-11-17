La UNRN realizará Expo Diseño 2026 el 25 de noviembre en General Roca. Habrá proyectos de estudiantes y actividades abiertas a la comunidad.

Roca.- La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) realizará el miércoles 25 de noviembre la Expo Diseño 2026, una muestra que reunirá proyectos y producciones desarrollados por estudiantes de distintas carreras. La actividad tendrá lugar en el edificio académico de Estados Unidos 750, en General Roca, y estará abierta al público, con una invitación especial a estudiantes secundarios de Río Negro y Neuquén.

La propuesta es organizada por la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Sede Alto Valle-Valle Medio y busca mostrar el trabajo realizado durante el año en las carreras de Licenciatura en Diseño Visual, Diseño de Interiores y Mobiliario y Diseño Industrial.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una exposición con trabajos surgidos de las distintas asignaturas y talleres. La muestra permitirá conocer cómo el diseño se aplica a diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la comunicación visual y la creación de objetos hasta la planificación de espacios y el desarrollo de soluciones innovadoras.

Una muestra para conocer las carreras de Diseño de la UNRN

Expo Diseño 2026 también funcionará como una oportunidad para que quienes estén pensando en continuar sus estudios puedan acercarse a la propuesta académica de la universidad.

La actividad se realizará en un momento clave, ya que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. Por eso, la convocatoria apunta especialmente a jóvenes que están terminando la escuela secundaria y buscan conocer alternativas de formación universitaria.

A través de los trabajos expuestos, podrán observar los contenidos de cada carrera, las metodologías de enseñanza y las distintas posibilidades profesionales vinculadas al diseño.

La iniciativa también apunta a fortalecer el vínculo entre la universidad pública, las instituciones educativas y la comunidad regional, mediante un espacio de intercambio y difusión de producciones académicas y creativas.

Cuándo y dónde será Expo Diseño 2026

La exposición se realizará el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el edificio académico de la Universidad Nacional de Río Negro, ubicado en Estados Unidos 750, en General Roca.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, especialmente a estudiantes secundarios, docentes y personas interesadas en el diseño.

La organización está a cargo de la Dirección de las carreras de Diseño y la Escuela de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Sede Alto Valle-Valle Medio, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Extensión.

La propuesta busca acercar el trabajo universitario a la sociedad y mostrar cómo una idea puede convertirse en un proyecto concreto a través de la creatividad, la investigación y el desarrollo de soluciones para distintos ámbitos.