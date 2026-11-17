El Tren del Valle tuvo este lunes su último día de servicio. Desde el martes dejará de circular por dos semanas mientras Río Negro asume su operación.

El Tren del Valle dejará de circular desde este martes 17 de noviembre y permanecerá fuera de servicio durante un período estimado de dos semanas. Este lunes fue su último día de funcionamiento antes de iniciar el proceso de traspaso de la operación a la provincia de Río Negro, una transición que implicará cambios administrativos, operativos y tarifarios.

La interrupción permitirá avanzar con las tareas necesarias para que el Gobierno rionegrino asuma la gestión del servicio ferroviario, que conecta Cipolletti, Neuquén y Plottier. Durante ese período no habrá circulación de formaciones en el recorrido habitual.

El procedimiento se enmarca en la Resolución 1853/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, publicada el pasado 22 de octubre. Según informó Trenes Argentinos, el organismo nacional y las autoridades provinciales coordinarán los trabajos para completar la transferencia.

La transición contempla distintos aspectos del funcionamiento del tren, entre ellos la organización de las operaciones, la administración del sistema y la definición del esquema tarifario que regirá bajo la nueva jurisdicción.

Qué pasará con el Tren del Valle durante el traspaso

Actualmente, el servicio recorre 21 kilómetros entre Cipolletti, Neuquén y Plottier y transporta alrededor de 24.000 pasajeros por mes. La suspensión afectará a quienes utilizan habitualmente el tren para trasladarse entre las ciudades del Alto Valle.

Con el traspaso, Río Negro quedará habilitada para asumir la operación de los servicios ferroviarios de pasajeros y hacerse cargo de las responsabilidades vinculadas con su funcionamiento.

Las dos semanas previstas serán destinadas a coordinar los aspectos técnicos, administrativos y operativos necesarios para concretar el cambio de jurisdicción. El objetivo es que el servicio pueda continuar funcionando una vez finalizada la transición.

Por ahora, el plazo informado es estimado y la reanudación dependerá de cómo avance el proceso entre Nación y la Provincia. Mientras tanto, los usuarios deberán buscar alternativas de transporte para realizar sus viajes habituales entre Cipolletti, Neuquén y Plottier.