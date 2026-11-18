Un proyecto presentado en Río Negro propone revestir y modernizar 130 kilómetros del Canal Principal del Alto Valle para fortalecer el riego y la producción.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone ejecutar una transformación integral de los 130 kilómetros del Canal Principal de Riego del Alto Valle, entre el Dique Ingeniero Ballester y Chichinales. La iniciativa apunta a reducir pérdidas de agua, mejorar la infraestructura y garantizar el abastecimiento durante todo el año para las familias y las actividades productivas de la región.

La propuesta fue impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé, de Vamos con Todos, a partir de una iniciativa planteada por el Consorcio de Riego y Drenaje de Villa Regina. El planteo fue acercado por su presidente, Roberto Andrenacci, y el gerente técnico, Osvaldo Vettori.

El proyecto contempla el revestimiento, la impermeabilización y la modernización de todo el recorrido del canal, una infraestructura que tiene más de un siglo de historia y que resulta fundamental para el sistema productivo del Alto Valle.

Un plan de obras con financiamiento provincial

La iniciativa declara la intervención de interés público provincial, estratégico y prioritario. Además, establece la creación de un Plan Integral de Obras que deberá contar con presupuesto y un cronograma de ejecución plurianual.

Ese programa tendrá que ser presentado dentro de los 180 días corridos posteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.

Uno de los puntos centrales es el mecanismo previsto para financiar los trabajos. El proyecto propone crear el Fondo Hidráulico Provincial y destinarle el 40% de los ingresos que recibe Río Negro por el uso de aguas públicas para la generación hidroeléctrica, una vez descontada la participación correspondiente a los municipios.

Según los fundamentos, la intención es que parte de los recursos generados por el aprovechamiento energético del agua también se destinen a mejorar la infraestructura necesaria para el consumo y la producción.

La propuesta establece, además, que las obras no podrán financiarse mediante aumentos del canon de riego ni recargos a los usuarios del sistema.

Qué cambios podría generar en la producción del Alto Valle

La modernización del canal busca ampliar las posibilidades de aprovechamiento del recurso hídrico. Entre los objetivos mencionados aparecen el impulso a los invernaderos, la producción hortícola y el desarrollo de viveros, actividades que requieren mayor previsibilidad en el acceso al agua.

También se plantea estudiar la posibilidad de incorporar el canal como fuente complementaria de agua cruda para potabilización. Sin embargo, el proyecto aclara que el revestimiento de la infraestructura no convierte automáticamente el agua transportada en apta para el consumo humano.

Otro de los componentes previstos es un diagnóstico sobre el estado de contaminación de las napas subterráneas y su posible relación con el río Negro. Ese relevamiento deberá elaborarse en un plazo de 365 días.

Evaluación ambiental y participación ciudadana

La iniciativa incorpora condiciones ambientales para avanzar con los trabajos. Antes de cada etapa de ejecución deberá obtenerse la correspondiente Resolución Ambiental, con una audiencia pública como parte del procedimiento.

De esta manera, el plan no se limita a intervenir la infraestructura existente, sino que también contempla evaluar los posibles efectos de las obras sobre el entorno y los recursos hídricos de la región.

El proyecto todavía deberá atravesar el tratamiento legislativo. Si avanza, podría convertirse en un programa de largo plazo para una de las principales infraestructuras de riego de Río Negro, con impacto potencial en la producción, el abastecimiento y la planificación hídrica del Alto Valle.